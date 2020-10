Para este martes 6 de octubre, la cifra de contagios de coronavirus en México ascendió a 794,608 casos confirmados; 4,828 más que los registrados ayer, de los cuales . En tanto que las defunciones por Covid-19 llegaron a 82,348, lo que representan 471 nuevas muertes, que las contabilizadas previamente.

Al presentar el informe técnico diario sobre el avance de esta enfermedad en nuestro país, , director general de Epidemiología, detalló que tras analizar a 2 millones 21,255 personas se han registrado 933,316 casos negativos a Covid-19, además de 557,478 personas recuperadas del virus.

Asimismo, existen 32,797 casos sospechosos con posibilidad de resultado a la prueba PCR; 91,992 sospechosos sin posibilidad de resultado y 168,542 sospechosos que no tienen muestra. Hasta la semana 39, el índice de positividad era del 38 por ciento.

Alomía Zegarra también indicó que, para este día, se estimaba que los contagios en el país serían de hasta 921,243,con 35,336 (4%) de ellos activos, esto al sumar los casos confirmados con aquellos sospechosos que, por el porcentaje de positividad podrían resultar confirmados.

En relación a la ocupación hospitalaria, se dijo que a nivel nacional, 20,574 (72%) de camas generales están disponibles y 28% ocupadas, con el estado de Nuevo León el de mayor ocupación (50 por ciento).

Mientras que las camas con ventiladores, 8,110 (77%) están disponibles y 23% ocupadas.

Aclaran nuevo conteo de casos

Autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que fue el 12 de julio cuando se integró al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de enfermedad respiratoria viral, la variable para asociar y dictaminar los casos y defunciones por Covid-19, por lo que tras una revisión y evaluación son los sistemas locales, es que fueron integrados los números y las estadísticas, ya revisadas, a las cifras nacionales.

Ello a raíz de que el lunes 5 de octubre se informó que los casos de positivos de Covid-19 en México, llegaron a la cifra de 789,780 infectados, lo que representó un aumento de 28,115 contagios, al igual que los fallecimientos confirmados, que subieron 81,877; unos 2,789 más que los registrados un día antes.

Más temprano, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la información manejada un día antes con relación al registro de 2,789 nuevas muertes en un día, es técnicamente incompleta o incluso errónea, pues se está haciendo ver algo que no ocurrió, “un incremento brusco de la mortalidad”.

Desde Palacio Nacional, López-Gatell aseveró que las defunciones a causa de Covid-19 continúan en un promedio de 300 muertes diarias, por lo que el dato de 2,789 dado a conocer un día previo, es la suma de aquellos fallecimientos ocurridos a lo largo de varios días previos, incluso desde el inicio de la pandemia en el país.

“Como si estos fueran los que ocurrieron entre el 4 y 5 de octubre. No es así. Afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente se tiene: 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas lamentables. En términos de interpretación científica: son cada vez menos por día. No hubo más 2,700 defunciones”, comentó López-Gatell.

El especialista explicó que debido a la ampliación de la clasificación para el diagnóstico de Covid-19, entre ellos la confirmación por asociación epidemiológica y la dictaminación; es la razón en el alza de las cifras.

kg