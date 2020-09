Tras asegurar que México podría presentar un “rebrote” de contagios de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el país acumula 634,023 casos confirmados de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, así como 67,558 fallecimientos.

Esa actualización de los datos de la epidemia mostró 4,614 nuevos contagios, así como 232 fallecimientos confirmados en las últimas 24 horas.

En Palacio Nacional, López-Gatell insistió en que los contagios y la mortalidad en México por el coronavirus “han ido en descenso”, pues argumentó que México lleva seis semanas consecutivas de reducción de casos.

Sin embargo, aunque el país no ha reducido al mínimo los casos de contagios y fallecimientos, como ha ocurrido en países de Europa, López-Gatell dijo que nuestro país no está exento de que en octubre ocurra un rebrote de la epidemia.

Aseguró que “desde el inicio” de la contingencia sanitaria previó que la epidemia en México duraría de febrero a octubre, y una posible segunda oleada entre octubre del 2020 y abril del 2021.

Cabe destacar que la semana pasada López-Gatell dijo que había un 80% posibilidad de que en el país se registraran semáforos verdes en algunos estados a partir de octubre.

Durante la conferencia 191 desde el inicio de la pandemia en el país, el funcionario dijo que no “desestima” el uso de cubrebocas, pero insistió en que no es un elemento “contundente” para protegerse del coronavirus, pero llamó a no relajar las medidas como el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos con jabón o alcohol gel.

“No confiarnos que el cubrebocas es una barrera protectora para que no nos lleguen los virus, esto no tiene una utilidad suficiente y tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrebocas es una garantía de que no se va a infectar”, sostuvo.

Reducirán camas de atención Covid

El funcionario federal informó que esta semana la Secretaría de Salud publicará la guía técnica para reducir el número de camas para la atención a pacientes con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

“Estamos trabajando ya en la continuidad de la atención no Covid; la guía se publicará a lo largo de esta semana y esto va a implicar que se reduzca el número de camas, pero que estén en reserva para poder hacer reconversiones hospitalarias aceleradas en caso de que a partir de octubre tengamos un repunte Covid, o en caso de que ocurra en otro momento”, refirió.

Hugo López-Gatell informó que desde el inicio de la epidemia en nuestro país se han aplicado 1 millón 431,633 pruebas PCR a personas para detectar el virus, con un 40% de positividad.

Refirió que si bien en el país todavía hay 634,023 casos confirmados acumulados de contagio, si se le aplica el 40% de positividad los casos reales podrían llegar a 667,634, de los cuales 41,796 serían casos activos, es decir, personas que han presentado síntomas de esta enfermedad en los últimos 14 días. También destacó que en el país todavía hay 82,215 casos sospechosos de personas que están a la espera de un resultado de una prueba PCR.

Ocupación hospitalaria

De las 31,246 camas de hospitalización general para pacientes graves, 10,154 (32%) se encuentran ocupadas principalmente en los estados:

Nayarit, que presenta un 57% de ocupación

Nuevo León con 56%

Colima con 52%

Hidalgo y Ciudad de México con 45%

Coahuila y Veracruz con 40%

Estado de México con 37%

Puebla y Michoacán con 35%

Respecto a las 10,472 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos, 2,927 (28%) se encuentran ocupadas, principalmente en: Colima que registra un 50% de ocupación de esas camas en hospitales públicos, seguido por Aguascalientes con 49%; Nuevo León con 45%: Ciudad de México con 43%; Baja California y Zacatecas con 36%; Durango con 34%; Querétaro y Coahuila con 32%; San Luis Potosí con 31%; y Jalisco y Estado de México con 28% de ocupación, respectivamente.

