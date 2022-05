México registró el primer caso importado de viruela del mono, confirmó este sábado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario detalló que la persona que resultó infectada de esta enfermedad vírica es atendida en la Ciudad de México y se trata un hombre de 50 años de edad, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda.

Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en la CDMX. 1/3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 28, 2022

"Afortunadamente, se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Esperamos que se recupere sin complicaciones", dijo López-Gatell en su cuenta de Twitter.

El especialista explicó en la red social que la también llamada "viruela símica" se transmite de persona a persona por contacto directo. No se propaga por aire, agua o alimentos. "La eficiencia del contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas".

Este caso se suma a los dos casos de viruela del mono reportados el viernes por las autoridades de salud de Argentina como los primeros casos de esta enfermedad registrados en América Latina.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible pero rara.

La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos es lo que preocupa a los expertos. Hasta el momento, los casos confirmados en áreas no endémicas son generalmente leves y no se han reportado muertes.

España, Inglaterra y Portugal son los países con más casos en el brote reciente de esta enfermedad vírica, habitualmente leve, fuera de sus zonas endémicas en partes de África occidental y central.

Algunos destacados expertos en enfermedades infecciosas están presionando para que las autoridades sanitarias mundiales actúen con mayor rapidez para contener el creciente brote de viruela del mono, que se ha extendido a al menos 20 países.

Argumentan que los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no deberían repetir los primeros errores de la pandemia de Covid-19, que retrasaron la detección de los casos, contribuyendo a la propagación del virus.

"Si esto se vuelve endémico (en más países), tendremos otra enfermedad desagradable y muchas decisiones difíciles que tomar", dijo Isabelle Eckerle, profesora del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de Ginebra, en Suiza.

La OMS está estudiando si el brote debe ser evaluado como una posible emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC), dijo un responsable a Reuters. La determinación de la OMS de que un brote constituye una emergencia sanitaria mundial -como ocurrió con la Covid o el ébola- ayudaría a acelerar la análisis y la financiación para contener la enfermedad.

Aunque la viruela del mono no es tan transmisible o peligrosa la Covid-19, dicen los científicos, es necesario que haya una orientación más clara sobre cómo debe aislarse una persona infectada, un asesoramiento más explícito sobre cómo proteger a las personas que están en riesgo, y una mejora de las pruebas y el rastreo de los contactos.

(Con información de Reuters y AFP.)

kg