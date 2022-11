México no participará en el diálogo entre gobierno y oposición venezolanos: Ebrard

El gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela retomarán el proceso del diálogo y negociación en México el 26 de noviembre.

Sin ofrecer detalles de la sede donde se llevará a cabo el encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que aunque México no participará directamente en las conversaciones es una buena señal que se retome el diálogo entre las partes venezolanas.

“Estos procesos son delicados. No buscamos protagonismo sino que encuentre un espacio confiable para poder dialogar entre venezolanas y venezolanos; nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo pero no vamos a estar durante las conversaciones”, declaró a la prensa.

Cuestionado sobre cuando iniciaría el encuentro respondió: “Estimo que va a ser el sábado, pero no sé si terminen el domingo, no tenemos una hora exacta, entonces pues estaremos ya informando conforme ellos mismos, o ellas lo determinen, por lo pronto lo vemos con mucha esperanza y muy buena señal y que bueno que están dialogando”.

En el proceso facilitado por Noruega, las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social.

La delegación del gobierno de Nicolás Maduro precisó en un comunicado que se buscará firmar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano para atender las necesidades sociales y problemas de servicios públicos para "la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional".

Mientras que los recursos, cuyo monto no se ha informado, se destinarán para reforzar el sistema público de salud con equipo, infraestructura e insumos, ampliar y reforzar el servicio de energía eléctrica y apoyar la atención de la emergencia por lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierras.

Por su parte, la principal alianza de partidos de oposición, la Plataforma Unitaria, expresó que el proceso de negociación jamás debió ser suspendido.