Monterrey, NL. Luego de que el gobierno federal informó que ofrecerá 90 millones de dólares anuales para el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que México necesita ese dinero y se debe consultar primero a los mexicanos.

“A México le hace falta mucho dinero, es como si dijera ‘voy a apoyar a los pobres de Coahuila’, ¿qué va a decir la gente de Nuevo León', me eligieron como gobernador. Se lo voy a decir al presidente, México necesita ese dinero, no podemos con el afán de generar simpatías, si Trump nos los está regresando (a los migrantes)”.

“No está bien quitarle dinero al que trabaja y no consultarle para dedicarlo a un país que no es el nuestro. El presidente tiene que consultar a los mexicanos si eso está bien o está mal, tiene que pedir al Congreso autorización para recursos que no estaban en el presupuesto, es como si ahorita entrego recursos que no estaban en el presupuesto, obviamente voy a tener problemas”.

“Está más pobre Chiapas, Oaxaca, el sur de Nuevo León necesita ese dinero. Entiendo su concepto humanitario, pero no comprendo que usen la chequera a libre disposición”, arremetió El Bronco, al término de un reconocimiento que hizo el gobierno a 146 Organismos de la Sociedad Civil (OSC).

Reunión con la Federación

Por otra parte, el mandatario estatal informó que esta semana se reunirá con los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores, Arturo Herrera y Marcelo Ebrard, respectivamente, en busca de mejorar las condiciones de los migrantes que se encuentran en la entidad.

Rodríguez Calderón rechazó que el estado sea considerado como un lugar donde los migrantes sean maltratados, ya que existen programas y acciones que se están llevando a cabo para ayudarlos en su paso por el estado.

“Nosotros a todos los que nos encontramos los llevamos a los albergues y en el caso de nuestra policía no está deteniendo migrantes, está asegurando migrantes poniéndolos a disposición del INM y ellos sabrán que hacer”

“Vamos a actuar con cautela, con previsión, respetando sus derechos humanos pero no vamos a permitir que se queden a generar un conflicto que luego la propia sociedad nos va a reclamar a nosotros”, abundó.

Agregó que la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF tienen instrucciones precisas para atender a aquellos migrantes que tengan necesidad de acudir a algún albergue.

