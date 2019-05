México es modelo entre los países miembros de la OCDE en representación de mujeres en su congreso, gracias a las cuotas de género, destacó Gabriela Ramos, directora del organismo internacional. Pero implementar esta política no fue sencillo.

"Al principio el presidente del Congreso dijo que estaba preocupado porque se le iba a llenar la cámara de puras mujeres incompetentes y yo le dije: llevamos mucho tiempo con hombres incompetentes", comentó Ramos durante el panel "Liderazgo femenino: la paradoja de género y el futuro de la innovación" en el Women's Forum Americas 19.

La directora de la OCDE se pronunció a favor de las cuotas de género tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, consideró que las cuotas garantizan la equidad laboral si las propias mujeres vencen el estigma que tienen estos espacios. "Las mujeres no deben pensar en si llegan por cuota porque es parte del cambio que debe tener la sociedad... porque cuando hagas bien las cosas la gente no va a recordar si llegaste por cuota o no".

En ese sentido, opinó también Gabriella Fitzgerald, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Mercado Estadounidense y Clientes Comerciales Globales de American Express y además, recomendó tres aspectos necesarios para la equidad laboral: cultura inclusiva, en la cual existan códigos de ética para fomentar la participación y el respeto a las mujeres; un liderazgo que motive y retroalimente a los colaboradores, y la innovación, porque significa escuchar las ideas de todos, incluyendo las de mujeres.

Por otra parte, Mia Pearson, CEO de MSL Canada, expuso que la equidad laboral está ligada al protagonismo mediático que tienen las mujeres que ya ocupan una posición importante en las corporaciones para inspirar a las jóvenes.

La inspiración de las nuevas generaciones cobra más relevancia en la integración de mujeres en carreras y profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, por sus siglas en inglés). Kelli H. Wright, ejecutiva de Proyectos Especiales, Tecnología en Lubricantes, Investigación e Ingeniería de Exxon Mobil, enfatizó que no existe un estudio en el que se indique que las mujeres sean menos competentes en áreas STEM.

"El gobierno debe invertir en programas de educación que reduzcan la carencia de mujeres en carreras STEM".