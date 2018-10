Seis de cada 10 mexicanos considera que en México se respeta de “poco” a “nada” los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, señaló la encuesta: Derechos Humanos en México y Política Migratoria.

En el ejercicio estadístico realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) se precisó que 60.9 % de los mexicanos consideró que en México se respeta también de “poco” a “nada” el tránsito de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

A los encuestados se les preguntó también su opinión sobre las políticas de inmigración que se han implementado por el gobierno estadounidense en últimas fechas.

En este sentido casi la totalidad (95.8 % de los ciudadanos encuestados) respondió que el que se separe a los hijos de inmigrantes de sus padres va en contra de los derechos humanos.

Asimismo, los mexicanos consideraron que la políticas xenófobas implementadas por el gobierno del magnate inmobiliario Donald Trump es equivalente a la época en la que se implementó el nazismo.

Ante la pregunta: “En su opinión, ¿La medida implementada por Donald Trump refleja el racismo de la época de los Nazis en Alemania, o no?”, 83.3 % respondió que sí refleja dicha época por 12.3 % que dijo que no y 4.5 % que no supo o no contestó.

Estas violaciones a derechos humanos y políticas restrictivas implementadas por el gobierno estadounidense han sido ampliamente difundidas mediante redes sociales.

En este rubro 59.3 % consideró como oportuno que se divulgue la información mediante dichos canales; 23.4 % dijo que es inadecuada, 12.4 % consideró a la divulgación de la información exagerada y 4.8 % no supo o no contestó.

Con respecto a la participación de México en la separación de familias, 95.3 % afirmó que el gobierno mexicano debe apoyar de manera legal ante las autoridades estadounidenses a las familias mexicanas separadas por la llamada tolerancia cero a la inmigración aplicada por el actual Ejecutivo del vecino del norte.

En referencia a qué es lo que puede hacer el gobierno mexicano para evitar que se sigan suscitando los casos de separaciones mexicanas en el lado norte de nuestra frontera, 15.8 % indicó que las autoridades mexicanas se deben enfocar en la creación de empleo, mientras que 15.6 % dijo que se debe buscar entablar un diálogo con el gobierno de Trump.

12.5 % más se pronunció por otorgar apoyo legal gratuito a los migrantes mexicanos y 12.1 % se decantó por aplicar leyes en favor de los migrantes.

Por último, seis de cada 10 mexicanos encuestados (64 %) consideró que la política de tolerancia cero aplicada por el gobierno de Trump tiene miras electorales para su reelección en el 2020, en tanto que 24.6 % dijo que no tiene tintes electorales y 11.4 % no contestó o no supo

El ejercicio estadístico se realizó en encuestas directamente en casas entre el 17 y 20 de julio, entre 1,200 ciudadanos de las 32 entidades del país.

