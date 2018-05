Esteban Moctezuma Barragán, asesor en temas de educación del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, acusó a las 100 organizaciones encabezadas por Mexicanos Primero, de hacer política en lugar de preocuparse por la calidad de la educación en el país.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Moctezuma Barragán criticó que las organizaciones aglutinada en el foro “10 por la Educación”, hayan “utilizado” políticamente las respuestas que les dio el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, acerca de la educación.

Cabe destacar que ayer en conferencia de prensa, integrantes de 100 agrupaciones sociales cuestionaron que López Obrador les haya enviado una carta donde asegura que se mantendrá la reforma educativa y, por otro lado, el sábado pasado en Oaxaca, el candidato de Morena, PT y PES se pronunció en Oaxaca por la abrogación de dicho instrumento legal.

Al respecto, Moctezuma Barragán dijo que las organizaciones sociales pudieron haberle llamado por teléfono para exponerle sus inquietudes, aunque prefirieron hacer política con el tema.

“No, nos estamos contradiciendo. Y lo que si les digo es que una discusión a fondo sobre educación no debe de mezclarse con una campaña política. Si usas la información para agredir políticamente, es que te interesa más la política que la educación. Si ellos me hubieran llamado por teléfono y me hubieran dicho: nos interesan mucho tus respuestas, dinos cómo podemos trabajar por si gana Andrés Manuel y por si te hace Secretario de Educación, para hacer mejor las cosas. Yo estaría feliz. Pero usaron esa información para atacar, no creo que sea ético, no creo que sea prudente; no creo que sea la mejor forma de trabajar por la educación, pero están en su derecho de optar por la política electoral”, sentenció.

Una charla sobre la Educación Vs la política electoral.https://t.co/Bc3wO8kmoD pic.twitter.com/1W9Fwxy8fC — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) 14 de mayo de 2018

Si a la evaluación diferenciada

En su video, Esteban Moctezuma refirió que la propuesta del candidato López Obrador, es que sí haya evaluación a los maestros, pero de forma diferenciada en el país.

“Una evaluación debería de ser cómo están los alumnos, un maestro se mide por los alumnos, no por el tipo de conocimiento que tenga. Si los alumnos están bien, el maestro está bien. De qué sirve un maestro sabio que golpea a los alumnos, que los trate mal. En tercer lugar, es que la evaluación tiene que ser diferenciada por regiones del país, tiene que diferente, porque el México, los mexicanos somos muy diferentes entre regiones. Además, la evaluación tiene que ser después de la capacitación, no antes, primero cambias el modelo, luego capacitas y luego evalúas, no al revés. ¡Claro que va a haber evaluación!”, dijo.

Sobre el tema de la enseñanza inglés en las escuelas públicas, Moctezuma Barragán se pronunció en favor, aunque dijo que no se puede igualar la enseñanza del inglés en una región indígena que en una urbana.

Finalmente, Esteban Moctezuma aseguró que uno de los grandes problemas que creó la reforma educativa, es que agredió a los maestros, y ahora las propuestas de López Obrador es regresarle a los maestros la “fuerza moral” que tenían.

Uno de los grandes problemas de la reforma educativa es que agredió al maestro mexicano; tanto así que el número de maestros que se están saliendo del magisterio es escandaloso y cada vez entran menos; las normales tienen cada vez menos estudiantes. ¿por qué? Porque le quitamos la fuerza moral, el lugar social que tenía el maestro, y hay que regresárselo”.

