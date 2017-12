A tres meses de los terremotos que azotaron al país, aún no hay cifras concretas sobre las afectaciones a niñas, niños y adolescentes en las entidades que padecieron el desastre; además, UNICEF tiene detectadas a Chiapas y Oaxaca como las más retrasadas en reinserción de clases.

Entrevistada por El Economista, la representante adjunta de UNICEF en México, Pressia Arifin-Cabo, consideró que el gobierno debe mejorar los esfuerzos para detectar no sólo las pérdidas materiales, sino también trabajar en rubros como la educación y los problemas psicoemocionales.

“No hay cifras, (el gobierno) no cuenta a los niños cuando estamos hablando de la gente afectada”, alertó la representante del organismo internacional.

Expuso que UNICEF “está pensando en asegurar que el sistema (institucional) esté listo para dar datos desagregados, no sólo por temas de género, sino también por edad”.

“Como Unicef, detectamos que los niños están afectados en el lado psicoemocional; los niños se pusieron muy ansiosos, con mucho miedo con los terremotos, y eso es una afectación que no se puede medir como cosa material”, afirmó la funcionaria de Naciones Unidas.

“Los niños que han visto que las escuelas cayeron tienen miedo de entrar otra vez en las aulas, los maestros deben estar preparados sobre cómo este niño puede sentirse bien, seguro, en el aula a la que va a regresar”, añadió.

Es importante asegurar que los niños regresen a clases, no sólo mirando la cobertura sino también la calidad de aprendizaje, es muy importante porque esto va a tener un impacto que podría ser irreversible, enfatizó Pressia Arifin-Cabo, quien se pronunció por que ello se vuelva una prioridad para las autoridades.

Otra de las afectaciones señaladas es que, al no regresar a la escuela, y no hacer nada durante esos meses, se afecta la estabilidad psicoemocional: “No olvidemos que también pierden mucho por no ir a la escuela y no recuperar el tiempo escolar”. Otra de las problemáticas es que, al no tener casa, los menores “están más expuestos a la inseguridad”, agregó.

Respecto de la respuesta de las entidades sobre priorizar el regreso a clases, Pressia Arifin-Cabo concluyó que para Puebla realmente fue una prioridad establecer estas aulas temporales, lo que no sucedió en Chiapas, donde ha sido muy difícil la distribución de aulas temporales por parte de UNICEF y “no ha sido en el tiempo esperado”.

En el caso de la evaluación sectorial en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, los más afectados por los sismos, indicó: “Vamos a ver en dónde hay más carencias de lo que aún no hemos respondido”. Lo que daría a la UNICEF una idea mucho mejor de cómo expandir o profundizar las intervenciones que ya ha comenzado”, prosiguió.

Cabe recordar que entre los proyectos para el 2018 por parte de la UNICEF en este rubro serán: capacitación sobre apoyo psicosocial a maestros, diseñada para que ellos puedan apoyar a los alumnos cuando regresan a las clases; evaluación sectorial de las medidas de protección y la respuesta institucional en los estados afectados; y capacitación a las comunidades para que los mismos habitantes puedan continuar las actividades implementadas por UNICEF.