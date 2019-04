Si el Congreso dilata la aprobación de la ley de austeridad, el Poder Ejecutivo emitirá un memorándum interno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy esperando que se apruebe la ley de austeridad, si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo, no, el cambio va, no es fácil pero va”, expresó.

Lo anterior fue luego de que, en vísperas de la discusión de modificaciones en materia de educación en la Cámara de Diputados, el mandatario expidió un memorándum dirigido a Segob, SHCP y la SEP para emprender acciones para la no aplicación de la reforma educativa.

En conferencia de prensa, el político tabasqueño insistió en que, durante su gestión, nadie hará negocios al amparo del poder político.

“Es que tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno, todos buscaban hacer negocio, se quedaban con el dinero del presupuesto, no le llegaba a la gente y ahora el dinero del presupuesto es para el pueblo, entregarle el dinero al pueblo”, manifestó.

López Obrador ejemplificó en este sentido con las estancias infantiles, en las que, dijo, se cobraba un servicio para 300,000 menores registrados, cuando en realidad sólo había 200,000.

[email protected]