Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que en abril podría iniciar la operación de la Plataforma Digital Nacional (PDN), con la cual se busca tener inteligencia artificial para detectar los actos de corrupción de servidores públicos.

Y añadió que a partir del próximo año, México podrá medir por primera vez la corrupción, desde una óptica de percepción ciudadana y victimización.

La PDN estará conformada por seis sistemas con información sobre declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, servidores públicos y particulares sancionados, quejas y denuncias ciudadanas. Con ello, dijo Perrilliat, la ciudadanía podrá conocer la información relevante sobre la evolución patrimonial o quiénes intervienen en las compras y obra pública, así como dar seguimiento sencillo a los resultados de sus denuncias.

Entrevistado por El Economista, Ricardo Salgado indicó que la Secretaría Ejecutiva ahora tiene como reto integrar la Plataforma Digital Nacional, la cual podría comenzar a operar en abril con la publicación del nuevo formato de las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios.

¿Los entes que componen el SNA harán valer su autonomía ante el nuevo gobierno?

Cada ente público tiene su propia autonomía, es decir, la Auditoría Superior de la Federación , el Consejo de la Judicatura, el INAI, y el fiscal anticorrupción en su momento que sea nombrado (...) cada ente hará valer, conforme le corresponda, el mandato legal.

¿Qué piensa sobre la visión del presidente de que la corrupción se terminará si él es honesto?

Creo que hay un SNA que permite ayudar a inhibir y controlar la corrupción, terminar con ella de manera tajante y decir que no vamos a ser un país con menor índice de corrupción, es complicado (...) Yo lo que he manifestado es que podemos lograr, ya con el andamiaje que tenemos, disminuir los índices.

Y a partir de este sistema, ya la vamos a poder medir a través de la percepción y victimización, ya tendremos parámetro directo de qué es la corrupción en el país.

El secretario técnico del SNA también habló de la necesidad de llenar la silla del fiscal anticorrupción, “es la única silla que no está en el Comité Coordinador, y yo insisto en que no por eso ha dejado de caminar el comité, pero tiene él (que ejecutar) los delitos del Código Penal, que son de corrupción, y que no están vigentes todavía porque no hay fiscal. Y también se requieren a los magistrados de la Tercera Sección como de las Salas Regionales”, comentó.