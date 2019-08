El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el medicamento que exigieron padres de niños con cáncer (Methotrexato) ya fue surtido en los hospitales Federico Gómez de la Secretaría de Salud y 20 de Noviembre del ISSSTE, por parte del IMSS.

Al salir de Palacio Nacional, tras un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “no había medicamento en el hospital pediátrico, pero existe una cantidad suficiente inmediata. Ya lo tienen ahora. Esto es producto de que uno de los laboratorios productores del medicamento (laboratorio Pisa), con ciertos problemas, había descuidado esto, pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. El Methotrexato tiene inclusive otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero es una indicación médica. Yo lo he manejado mucho, sé de ello. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médica, puede esperarse”.

Habría más protestas

Jorge Alcocer admitió que ésta es la segunda protesta más grande por falta de medicamentos que se realiza en el país; la primera fue por la falta de medicinas contra el VIH.

“Y va a haber otras (manifestaciones), yo pienso. En aquella ocasión sí fue por un medicamento mucho más relevante (contra el VIH). En este caso es secundario. Yo entiendo la desesperación de los pacientes, de los familiares, la angustia, la tensión, pero esto se resolvió rápidamente, antes de 24 horas”, aseguró.

En tanto, autoridades del Hospital Infantil expusieron que el centro hospitalario necesita unos 1,000 frascos de Methotrexato para atender a sus pacientes, por lo que la donación realizada por el IMSS podría alcanzarles tan sólo para una semana y media.