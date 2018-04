Elecciones 2018

Meade rechaza la existencia de guerra sucia contra AMLO “Aquí la guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre”, subrayó Meade