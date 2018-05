El candidato presidencial José Antonio Meade (PRI, PVEM y Nueva Alianza) habría ya empatado al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, de acuerdo con el también aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado luego de un mitin en Jilotepec, estado de México, López Obrador dio a conocer que recibió una encuesta de la consultora Saba Consultores, en la cual se analiza que luego del relanzamiento de la candidatura de Meade, y el relevo de dirigente del PRI, de Enrique Ochoa a René Juárez, el candidato del tricolor empató a Anaya.

“(A Ricardo Anaya) lo han estado inflando y no levanta, ya lo volvió alcanzar Meade según la información que tengo. Ya Meade ya empató a Anaya. En la última encuesta que tengo (SABA) en donde repunta Meade, y Anaya va para abajo. Se lo atribuyen al cambio de la dirigencia; hacen la encuesta, me mandan a mi todo, y me mandan hasta los análisis que hacen, entonces, la elaboración del por qué está repuntando Meade y por qué está cayendo Anaya, y entonces atribuyen a eso. Yo sigo para arriba. Pobremente ya vamos arriba de 25, sin presumir”, expuso López Obrador.

A su estilo, como fanático del béisbol, López Obrador explicó la técnica de campaña que está siguiendo: “estamos en la novena entrada, y vamos ganando 12 a 0, y el pitcher que tenemos ya va a más de 100 millas, y nos toca atender, nos toca arreglar al séptimo y noveno bate de ellos, o sea, está listo ya”.

Finalmente, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ningún país del mundo puede dejar de importar alimentos y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, como él lo propone, López Obrador dijo que no polemizará con el titular del Ejecutivo federal. “Amor y paz, nada de pleito”, aseveró.