Monterrey, NL. Ante la exigencia de los organismos intermedios de Nuevo León de cómo combatir de manera frontal la corrupción, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia por la Coalición Todos por México, respondió que el combate a la corrupción pasa por tener ministerios públicos autónomos, que ningún funcionario, incluido el Presidente tenga fuero y reconstruir el espacio social.

“La inseguridad y la corrupción tienen diferentes causas, pero tienen un elemento común que es la impunidad, nosotros no vamos a lograr dar buenos resultados en materia de corrupción e inseguridad si no logramos transitar a un modelo donde las acciones tengan consecuencia”, enfatizó el abanderado del PRI, ante un numeroso grupo de empresarios nuevoleonenses.

Dijo que al revisar el contexto de inseguridad se observa que hay muchos homicidios que no se resuelven, actos que no se investigan y elementos delincuenciales que no enfrentan consecuencias.

“Pero tenemos que hacernos cargo de que parte de la inseguridad tiene que ver con la impunidad con la que hoy se trabaja”, reconoció.

Por ello, propuso que tal y como ocurrió en el pasado en países como Singapur, Corea del Sur, cambiaron la corrupción empezando por hacer más fácil recuperar lo robado, en cambio en México “es prácticamente imposible, para recuperarlo implica que seamos capaces de acreditar de dónde salió el dinero, que el funcionario público es responsable y que lo encontremos culpable en un procedimiento penal”.

En el resto del mundo, la extinción de dominio es un acto civil, si el funcionario no puede acreditar el origen de los recursos los tiene que devolver, planteó. Esto dará confianza a los ciudadanos.

Por otra parte, dijo que hay que moverse del mundo de la declaración patrimonial a la congruencia patrimonial, porque los funcionarios públicos hacen su declaración de bienes, pero después aparecen ciertas inconsistencias en lo que revelaron.

En otros países, dijo, se hace una Auditoría, permite certificar que varias cosas entre sí son consistentes, no sólo pagar más impuestos, y no solo que se presente la declaración patrimonial, sino que ambos sean consistentes entre sí y con una búsqueda en los registros de la propiedad.

Además que se impongan penas más severas y el proceso sea transparente.

“Hoy deberíamos ser capaces de que cada peso que tenga el gobierno esté en un contrato, y que los contratos estén a la vista de la sociedad”, para que ésta sepa, todo el proceso, desde cómo se estipuló ese recurso en la planeación del presupuesto,

Con eso México puede dar un salto y entender que nadie está por encima de la ley.

Esto permitirá reconstruir el espacio social y evitar que llegue dinero y armas al crimen organizado, porque se calcula que la delincuencia organizada posee entre 500,000 y 1.5 millones de armas, lo que representa tres veces el armamento de un país como Guatemala.

Finalmente dijo, que se debe fortalecer a las policías y lograr que el mismo crimen tenga el mismo castigo en las entidades federativas, por ejemplo, dijo que en Jalisco hay mayor incidencia delictiva que en Nayarit o Zacatecas, debido a que las penas en estos estados son más duras que en Jalisco.