Aunque el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ha sido el más cauteloso de los abanderados, el que ha apostado por venderse como ciudadano y no como político, y el que incluso ha intentado ser ingenioso con su #Yomero, el balance de su estrategia en las redes sociales es negativo, pues el estigma de corrupción del partido que lo postula no se lo sacude ni en la comunidad digital, coinciden expertos.

Para el profesor investigador de la escuela de Comunicación y coordinador del Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana (UP), José Luis López Aguirre, a Meade le ha ido mal en las redes sociales, y ello no se debe totalmente a su estrategia, sino a que carga con la mala reputación del PRI, que los usuarios asocian directamente con corrupción.

“El problema de Meade es la cola que trae, todas las relaciones que tienen que ver con el PRI, con gobernadores corruptos, con el hecho de que se pueda etiquetar como un candidato ciudadano, pero nadie se lo cree, pues los usuarios no son tontos. Muchos de los mensajes tienen que ver con la estrategia del viejo PRI y por eso no está funcionando del todo”.

Para el también coordinador del Observatorio de Medios Digitales de la UP, a pesar de sus esfuerzos, por desligarse del PRI tradicional, por mostrarse cauteloso, y venderse como un ciudadano, a Meade no se le ve como un candidato cercano, ni como alguien que represente y pueda defender los intereses de los internautas.

Por su parte, Miguel Jarquín, estratega digital de la Universidad La Salle, planteó que si bien, la estrategia de Meade no ha sido totalmente exitosa porque no ha obtenido la aceptación que quería y eso lo demuestra en que sus mensajes no los creen los internautas, “sienten que hay falta de credibilidad en cuanto al discurso y porque cuestionan la manera corrupta en la que supuestamente se ha manejado en otras instituciones”.

Sin embargo, dijo, sí ha logrado otro objetivo, debilitar a sus contendientes, por lo menos en redes sociales. Así lo ha hecho con Ricardo Anaya, quien ha utilizado gran parte de sus tuits, videos, publicaciones, en la comunidad digital para defenderse de los señalamientos de los que ha sido objeto en las últimas semanas.

“Cuando se dedican con el arsenal completo a posicionar o contra posicionar una idea, es brutal su efectividad. Que no quepa duda, Meade tiene detrás de él al arsenal mejor estructurado virtualmente”.

Pese a dificultades, repuntará

Para Jarquín, José Antonio Meade repuntará en las redes sociales, pues cuenta con un arma muy valiosa, la experiencia de su estratega Alejandra Lagunes, la misma que coordinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en comunidades virtuales.

“Meade será el candidato que más fuerte estará en las redes sociales del partido porque Alejandra Lagunes ha sido la mejor estratega digital del país en los últimos 20 años, sabe cómo posicionarlo, sabe cómo manejar un discurso congruente y lo más importante, sabe cómo atacar”.

En ese sentido, López Aguirre refirió que Meade a lo que le debería apostar es a implementar una estrategia personalizada en la que perfilen por rubros a los usuarios que los siguen. “Falta un diseño de una estrategia mucho más personalizada para así mandar mensajes a cierta comunidad de usuarios que está esperando una respuesta del problema de la salud, a los profesores sobre la educación, a los trabajadores sobre el empleo. No es fácil, pero fue parte del éxito que tuvo Barack Obama quien perfiló muy bien a los usuarios y les mandó mensajes muy particulares”, argumentó.

