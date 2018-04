El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, llamó a sus oponentes a debatir una vez a la semana para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado.

“Quien no está dispuesto a debatir no merece gobernar; yo sí estoy listo”, subrayó en un mensaje a medios de comunicación antes de iniciar su gira de proselitismo en Acapulco, Guerrero.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza pidió al resto de los candidatos a que "no le saquen” al debate semanal para que las familias contrasten no sólo quién tiene los cómos, sino quién le va a traer estabilidad a su vida y quién no.

Eso es lo verdaderamente valioso, los ciudadanos tienen derecho a ejercer un voto informado, pues en esta elección se juega la forma en que viviremos los próximos años y la forma en que vivirán nuestros hijos, enfatizó.

Ante ello, retó a Andrés Manuel López Obrador a ser serios y a debatir; “contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuál el de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia”, lo emplazó.

Sostuvo que durante su campaña ha documentado la congruencia de la evolución de su patrimonio con su declaración 7 de 7, ha presentado siete compromisos por México, de los cuales uno busca un gobierno donde la prioridad serán las mujeres; otro de educación de excelencia para los niños, y uno más de educación trabajo y negocio propio para los jóvenes.

Además, prevé hospitales públicos al 100 para las familias; que ningún niño nazca en pobreza extrema; combatir la inseguridad con un enfoque integral; contar con alumbrado, servicios de calidad y al menos un parque o espacio recreativo en cada colonia, así como que cada mexicano tenga el apoyo que le permita alcanzar sus metas.

Meade Kuribreña puntualizó en la importancia de que todos los candidatos estén a la altura de lo que los mexicanos esperan, por lo que también convocó a los ciudadanos a tomar nota de quiénes tienen integridad y congruencia para debatir y quiénes rehúyen a dar la cara ante la gente y confrontar sus ideas.

El candidato presidencial estará en Acapulco y Chilpancingo, donde se reunirá con la clase política y candidatos, y sostendrá una reunión con pescadores de San Pedro Las Playas, a quienes explicará la estrategia del Programa Avanzar Contigo, en su vertiente dirigida a este sector, además de dar a conocer los compromisos de su gobierno con Guerrero.