Arropado por la militancia priista, el precandidato presidencial José Antonio Meade aseguró que ganará las elecciones del 1 de julio para ser el presidente de las familias mexicanas, y se dijo orgulloso de su precampaña porque con una trayectoria honorable de 20 años puede mirar a los ojos a todos los mexicanos.

Tras 60 días de recorrer el país y con 243 eventos, Meade Kuribreña cerró su precampaña en Tlalnepantla, donde recordó que hace un año se enfrentó una batalla muy complicada en el Estado de México y el priismo salió fuerte y con todo para ganar, además de que el triunfo le regreso la tranquilidad al país y a los mercados.

El aspirante presidencial de la coalición Todos por México afirmó que inspirados en ese triunfo el próximo 1 de julio juntos van a ganar, pues "vale la pena dar la batalla por México".

Ante militantes priistas, funcionarios federales, gobernadores de extracción priista, entre ellos el anfitrión, Alfredo del Mazo, y su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, declaró: “Quiero, con su apoyo, ser presidente de las familias mexicanas”.

Por ello, el tres veces secretario de Estado pidió a los priistas su apoyo en la Convención Nacional de Delegados del próximo domingo ya que: “Yo mero quiero ser su candidato”.

Afirmó que en el camino que ha recorrido, “hemos sentido juntos, compartimos la misma indignación frente a la injusticia y la corrupción, compartimos la esperanza de un México mejor, nos hemos visto a los ojos y sabemos que podemos y vamos a mejorar".

José Antonio Meade confió en que la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, que lo impulsa como precandidato, ganará porque “somos más los que queremos que a México le vaya bien”.

“Queremos reconocer nuestros errores, queremos corregir lo que está mal. No podemos dejar de reconocer todo lo que nos falta”, expresó el aspirante, aunque aclaró que también no se puede dejar de ver lo mucho que se ha avanzado por lo que "no les vamos a fallar".

En este marco, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, aseguró que el priismo mexiquense está de fiesta por la presencia de Meade Kuribreña, de quién están orgullosos por sus valores y por ser el mejor hombre para dirigir al país.