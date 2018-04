El aspirante presidencial por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, José Antonio Meade tildó a su contrincante Andrés Manuel López Obrador, como “un peligro”.

Al término de un evento en el Papalote Museo del Niño en el que cuatro de cinco candidatos a la presidencia de la República se comprometieron a procurar el desarrollo de los niños como un objetivo prioritario en el próximo sexenio, en caso de salir victoriosos en los comicios del próximo 1 de julio, el exsecretario de Estado rememoró parte de la frase utilizada en contra del tabasqueño en las elecciones del 2006, en aquel entonces utilizada en la campaña del panista Felipe Calderón.

“Vive de aviones privados, vive de donativos que no revela, vive de apoyos que no cuantifica, vive de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y del engaño, que bueno que se esté poniendo de manifiesto y que se esté poniendo de manifiesto en tiempo de que la sociedad mexicana se dé cuenta de que Andrés Manuel es un peligro para el empleo, es un peligro para la seguridad, es un peligro para la transparencia y nos ha mentido”, dijo.

El candidato de la coalición Todos por México llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una investigación sobre los gastos que ejerce el tabasqueño en sus traslados, al haber trascendido una fotografía en la que se le ve abordando un avión arrendado.

Por otra parte, Meade habló sobre la conferencia ofrecida este lunes por el magnate Carlos Slim, quien hizo un llamado para que el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se mantenga.

“Se ponen en juego 450,000 empleos, solamente ahorita se ponen e juego más de 40,000 además de que se pone en duda la capacidad que tiene México de honrar sus contratos, cualquier gente que hoy esté pensando en invertir en México ve con preocupación propuestas y diagnósticos como el de Andrés Manuel”, señaló Meade.