Un estudio de la organización Causa en Común concluyó que más de la mitad de las respuestas que ofrecen a través de transparencia las instituciones de seguridad pública federal son inexistentes, incompetentes o reservadas, lo que hace imposible verificar que el gobierno federal cuente con una estrategia de seguridad pública.

Durante la webinar "Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren, o no entienden", Raúl Rosales, investigador de Causa en Común, indicó que presentaron 648 solicitudes de información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para que ampliarán informaciones proporcionadas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

Por ejemplo, relativas al sueldo y criterios de despliegue de los elementos de la Guardia Nacional, el plan sobre el combate al tráfico de armas , y la coordinación y certificación de policias estatales, entre otros temas.

Dijo que el estudio concluyó que "más de la mitad de las respuestas de las instituciones federales de seguridad relativas a declaraciones realizadas en conferencias de prensa matutinas, fueron inexistentes, incompetencias y reservas de la información; es decir, el 52% no tiene información sobre declaraciones emitidas en las conferencias, (ya que) del total de respuestas, únicamente un 23% concordó totalmente con las declaraciones (de funcionarios federales) y el 77% restantes son respuestas que evaden dar información y no dan sustento a las declaraciones".

Al respecto, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, expresó que el estudio de Causa en Común no concluye que no sea verídico lo que exponen el Presidente y funcionarios del gabinete de seguridad, únicamente que al no obtener información adicional, es imposible verificar y contrastar sus declaraciones.

Lo que sí se puede concluir, añadió, es que "hay un desorden" en las instituciones de seguridad, ya que "no están contestando información que sustente los dichos en las conferencias mañaneras".

"No es un problema de si es verdadera o no, sino: si hay un respaldo en relación a lo que el Presidente de la República dice en las conferencias mañaneras con respecto a lo que las dependencias tienen en sus propios archivos. Y a mí lo que me preocupa es ¿cuál es la estrategia de seguridad pública que el gobierno federal tiene? Este es el problema. Ya vimos que hay un problema de los datos, pero si en la mañana se hace una afirmación de que se están desplegando fuerzas, se están capacitando cuerpos, están sucediendo cosas, y después no puede haber una confirmación de la información, no de la veracidad, la pregunta es: ¿cómo se construye, en dónde se construye la estrategia general de seguridad pública del país?", dijo Cossío Díaz.

Por su parte, Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla y presidente de la organización Signos Vitales, dijo que preocupa hasta dónde la información que dejan de proporcionar las autoridades federales es intensional. Por ello, consideró que por lo menos la información proporcionada en las conferencias es "no creíble".

María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, expresó que si los ciudadanos no tienen los elementos para contrastar la información no pueden tener tampoco elementos de juicio.

"El Presidente y los funcionarios dicen una cosa en la mañana, y a la hora que le preguntamos a la institución nos dice que ellos no cuentan con esa información. Aquí lo importante es: si realmente no nos quieren dar la información o no cuentan con ella, porque si no cuentan con ella, estaríamos en un problema gravísimo en el sentido de que las estrategias se están haciendo sin contar con información suficiente", mencionó.

