Durante los dos días que duró la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM) y la termoeléctrica de Huexca, hubo una participación de 53,532 personas, precisó Diana Alvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social.

En conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, detalló que el dato corresponde a Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades en las que se desarrolló el ejercicio.

Detalló que en el primer estado hubo votos de 41,194 personas; 7,487 en el segundo y 4,851 votos en el tercero.

La funcionaria federal destacó que el resultado final de la consulta ciudadana se dará a conocer el día de mañana, lunes, durante la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Los resultados se han estado capturando, se estuvieron sumando los votos en cada una de las casillas, estuvo a la visibilidad de todos, incluso personas que se opusieron a este proceso estuvieron presentes y estuvieron participando de este conteo como observadores”, aseguró.

En su oportunidad, Hugo Erick Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos, refirió que por motivos de seguridad no se pudieron instalar seis casillas y una más luego que la asamblea del pueblo decidió no hacerlo, lo que significa que siete no se instalaron en los municipios que participaron.