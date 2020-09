Mario Delgado Carrillo, candidato a presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se deslindó de los espectaculares colocados en todo el país en su respaldo.

“Ha habido espectaculares que han puesto algunos simpatizantes. Hasta ayer eran 17 en todo el país.

“Hemos tratado de localizar quién los ha puesto para pedirles que los bajen. A mi no me gusta que se esté usando ese tipo de publicidad. Estamos hablando para que se retiren”, respondió en entrevista, a pregunta específica tras el evento que organizó en un hotel capitalino para informar del apoyo a su candidatura de 15 diputados del Congreso de la Ciudad de México, quienes lo acompañaron.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que la próxima semana habrá de transparentar los gastos de su campaña por la presidencia morenista.

“En cuanto al nivel de gasto que he hecho en las redes, es absolutamente transparente. Se puede verificar ya en Facebook cuánto es la inversión y yo he gastado en los viajes que he hecho y voy a dar a conocer la lista de los boletos de avión que he comprado. Lo vamos a hacer transparente. ¿Cuándo? Una vez que terminemos nuestro recorrido. Termino este fin de semana. Voy a darlo a conocer; cuánto me gasté en los boletos de avión. No estamos quedándonos a dormir (en los estados) justamente para ahorrarnos el hotel".

Dijo tener confianza en la encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para designar a la nueva dirigencia nacional de Morena y que aceptará los resultados.

“Quiero que este proceso termine con mucha transparencia, mucha legitimidad. Hay grupos que no quieren que termine la encuesta. No quieren que se concluya este proceso. Quieren descarrilar el proceso de la encuesta. ¿Qué grupos? ¿Quiénes? Pues ahí está. Quienes meten inconformidades en el Tribunal. Yo espero que termine bien. Tengo la confianza de que se va a actuar con mucha responsabilidad y se va a llegar hasta el final de la encuesta".

Desde su punto de vista, la encuesta es importante porque conlleva una gran ventaja para Morena.

“El dirigente que surja de esta encuesta va a tener la legitimidad que da el consultar al pueblo de México. Y eso sólo Morena lo puede hacer y eso nos va a dar mucha autoridad moral y política, y la gente va a tener confianza de que Morena sigue siendo de ellos, que Morena sigue siendo y está con la gente".

Primero en el acto de apoyo con duración de apenas ocho minutos y luego durante la entrevista, Delgado Carrillo llamó a la unidad interna en Morena.

“No es el momento de dividirnos, es el momento de sumar, no de restar. Hay que estar muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad histórica, que es ser la generación que está a la altura de Andrés Manuel López Obrador para concretar el cambio del país. No le podemos fallar al pueblo de México que nos dio su confianza al movimiento. No hay nada que nos pueda dividir, tenemos que unirnos en torno al presidente y al proyecto de la transformación”.

En referencia a Porfirio Muñoz Ledo, también candidato a presidente de Morena y uno de sus principales críticos, se manifestó en contra de las “descalificaciones, denostaciones, y de señalar a los demás.

“Hay que respetarnos, escucharnos, tener un diálogo honesto. Hay que integrarnos. No hay pensamiento único en Morena. Eso no se debe convertir en disputa sino debe ser algo que enriquezca al movimiento”.

Finalmente, aseguró que su única propuesta es la unidad para garantizar la continuidad de la transformación en México.

