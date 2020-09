El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que hará su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en la encuesta por la dirigencia nacional el próximo lunes 7 de septiembre.

En conferencia de prensa, con legisladores federales y locales de Puebla, Delgado Carrillo, manifestó que su aspiración a la dirigencia de Morena es para convertir al partido en un motor impulsor de la agenda de la transformación.

En ese sentido, expuso que su primera propuesta es fortalecer al partido y garantizar la continuidad del movimiento para recuperar la organización de la gente a través de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

También, la reimpresión del periódico Regeneración, fortalecer al Instituto de Formación Política y lograr la reducción del 50% del financiamiento público para los partidos políticos.

Al referirse sobre la alianza de Morena con el Partido del Trabajo tras la designación de la Mesa Directiva de San Lázaro, el diputado federal, puntualizó que una alianza legislativa no puede estar sustentada en un cargo.

“Una alianza legislativa no puede estar sustentada en un cargo, porque sería muy frágil. Nosotros no luchamos por cargos, tenemos principios y esa fue una oportunidad para demostrar que Morena respeta la ley. No respetamos la ley solo cuando nos conviene, también cuando no nos conviene, porque queremos tener un Estado de derecho, porque es contra lo que hemos luchado”, enfatizó Mario Delgado.

En ese sentido, aseguró que no ve fractura en su alianza con el PT, y dijo que la designación de la Mesa Directiva de la Cámara Baja es irrelevante si se compara con la función del Congreso de la Unión de aprobar leyes para transformar al país.