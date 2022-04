Las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) rechazaron el exhorto a excusarse de la discusión sobre la reforma eléctrica que se realiza en el pleno de San Lázaro, luego de que fueron impugnadas por legisladoras morenistas al argumentar presunto conflicto de interés.

Ante el reclamo de las diputadas de Morena y el PT, Andrea Chávez y Lilia Aguilar, y tras dos horas y media de receso, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó que la Mesa Directiva exhortara a Zavala Gómez del Campo y Díaz Acevedo a tomar la decisión si participarían o no en el debate y la votación del proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Diputadas Edna Gisel Díaz Acevedo y Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado, si así lo consideran y que quede esta determinación en ustedes”, dijo Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados.

El diputado morenista también comentó que aunque no se cumplieron los aspectos para considerar un "conflicto de interés" en el caso de la diputada Zavala, se turnaría la documentación a la dirección Jurídica para que se emitiera una consideración.

Ante ello, la diputada panista compartió el dictamen de la Consejería Jurídica, donde se concluyó que no existe conflicto de interés y respondió que no se excusaría de participar en la discusión.

En el documento presentado por Zavala se afirma que las actividades de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, quien ha colaborado con la Iniciativa Privada y en especial con la compañía española Iberdrola, no la imposibilitan de participar en la discusión y ejercer su derecho al voto.

Nadie está por encima de una elección constitucional, el distrito X de la cdmx votó para que yo fuera Diputada Federal. Lo que no quieren es debatir por eso también quieren que no participe la Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 17, 2022

Margarita Zavala reclamó que los diputados morenistas buscan retrasar el debate sobre la reforma eléctrica en la Cámara Baja, el cual ya había sido pospuesto desde el pasado martes 12 de abril.

“Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar, y han utilizado dos calumnias para retrasar los debates. Y es además una clara violencia de género, clarísima, y una violencia y falta de respeto a los electores que me pusieron aquí, a los cuales yo rindo cuentas, y que nada ni nadie me impide cumplir con mis obligaciones en la libertad y en la independencia que todos debemos tener aquí”, dijo la diputada del PAN.

En tanto, la diputada del PRD, Edna Díaz, rechazó también ser excusada de la discusión, luego de que fue acusada de recibir en el pleno a un cabildero del sector energético.

