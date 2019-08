La habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo este viernes en Durango, Durango. El primer mandatario conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dijo que se han realizado 54 consultas regionales donde se han escuchado a 68 pueblos de México y el pueblo afroamericano.

En la conferencia mañanaera, los representantes de los pueblos originarios entregaron a AMLO un bastón de mando.

En otro tema, López Obrador dijo que no será cómplice de corruptos por lo que no entregará ni un solo recurso a organizaciones de campesinos que ayer se manifestaron en la Ciudad de México y otros estados del país.

“Soy terco y perseverante y no voy a dar un paso atrás”, expresó.

Acerca de su proyecto para llevar internet y telefonía a las poblaciones más apartadas, el Primer Mandatario dijo que ya se creó la empresa de la CFE que proporcionará el servicio de telefonía e internet a 95% del país, servicios que se cobrarán mediante el recibo de la CFE que actualmente llega a las casas.

Respecto a la delicada situación que se presenta en Uruapan, Michoacán, donde 19 personas han sido halladas ejecutadas en diferentes puntos, actos que se atribuyen por parte de las autoridades locales a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, AMLO dijo que no está dispuesto a iniciar a una guerra contra la delincuencia como se hizo en 2007; sostuvo que seguirá adelante su plan de seguridad y pacificación. Informó que la Secretaría de Marina detuvo a una banda de 14 personas, por lo que se investiga si están relacionados con los hechos violentos.

El Presidente dijo que no cuenta con información acerca de que otros Secretarios de Estado o altos funcionarios de gobiernos anteriores estén siendo investigados o se les haya congelado las cuentas bancarias. Expresó que él está en favor de que no se tape nada, y no desea ser rehén de nadie. Dijo que en los procesos vigentes debe ser respetando el debido proceso y los derechos de las personas, y que no sean casos de chivos expiatorios.

El presidente informó que la próxima semana se presentará ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un informe sobre los despliegues de la Guardia Nacional. El martes se dará a conocer en la conferencia de prensa matutina.

El presidente López Obrador visitará desde hoy y hasta el próximo domingo hospitales rurales del IMSS en Durango y Zacatecas.