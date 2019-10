El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los asistentes a la marcha de este miércoles 2 de octubre, en conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, a actuar responsablemente. Dijo que su gobierno apoyará a su homólogo de la Ciudad de México en caso de que requiera de la Guardia Nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en el caso de su administración, ya no realiza espionaje, pero sí debe haber inteligencia para identificar a los responsables de vandalismo. Incluso, el Presidente dijo que si logra identificarlos, los acusará con sus “mamacitas” (sic), con papás y sus abuelos, que seguro los considerarán unos “malcriados” y les darán un jalón de orejas y un "zape". Pidió a los abuelos que vean a sus nietos y les den consejos.

Lamentó la muerte del historiador Miguel León-Portilla, y reconoció el aporte que hizo a la filósofa y al lenguaje náhuatl. Dijo, serán los familiares los que dividan los homenajes que se le realizarán, como también al cantante José José, a quien no mencionó por su nombre. Cuestionado acerca de cómo desea ser recordado, López Obrador dijo que desea retirarse en paz en 2024, sin reelegirse, sin llevar a cabo actividades políticas ni en su propio partido. Indicó que tampoco desea que le pongan su nombre a las calles. Mencionó que sí tiene premura por llevar a cabo los cambios, por lo que hizo un llamado a los legisladores a aprobar la revocación de mandato.

Confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició el proceso de discusión con expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar la Línea de Crédito Flexible que tiene abierta y que por ahora y hasta el 30 de octubre, garantiza acceso a 74,000 millones de dólares. Mencionó que es una línea de crédito que no se ha usado ni se usará salvo en un caso excepcional. Resaltó que esto es un aliciente y un reconocimiento de que no hay ni asomo de crisis o recesión en el país.

El presidente López Obrador consideró que sí será necesario llevar a cabo una reforma para reestructurar el sistema de pensiones, pero no por ahora. Indicó que su gobierno no se financiará mediante los ahorros de los trabajadores, ni tampoco busca aumentar la edad de jubilación. Se comprometió a que los recursos de las Afores están a salvo y no se verán afectados. Esto luego de que ayer el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para permitir inversiones en nuevos instrumentos financieros con el objetivo de diversificar la cartera y procurar rendimientos más altos a los trabajadores.

Acerca de las condonaciones de impuestos que se hicieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aseguró que si bien hay personajes cercanos a él como Ana Gabriela Guevara o Yeidckol Polevnsky, eran reglas de anteriores gobiernos. Aseveró que ahora ya es un “mal sueño”, y en su gobierno no se condonará a nadie. Indicó que su gobierno seguirá con el régimen de devoluciones, pero ya no de condonación.

López Obrador dijo que fue un buen acto del panista Diego Fernández de Cevallos reconocer el adeudo que tiene con el pago de predial por sus propiedades en Querétaro. Consideró que todos los ciudadanos deben estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de contribuciones.

Confirmó que su gobierno analiza 1,600 proyectos de infraestructura para el país, y se analiza con empresarios cuáles de ellos pueden hacer de manera conjunta. Reconoció a la iniciativa privada, pues dijo ellos costean los proyectos ejecutivos de algunas de esas obras. Indicó que estos tienen el propósito de reactivar y hacer crecer la economía. Indicó que el gobierno revisa a detalle los proyectos en materia de petróleo y energía. Reiteró que su gobierno respeta los contratos vigentes de la reforma energética, “pero ya no hay nuevas convocatorias para seguir entregando áreas naturales de producción de petróleo”, hasta que los 107 contratos vigentes arrojen resultados, “y hasta ahora no ha aumentado la producción que tiene que ver con esos contratos”. En ese sentido de los proyectos de infraestructura, mencionó que máximo en 2021 habrá internet en todos los espacios públicos del país.

[email protected]