El candidato de la alianza Morena y el Partido del Trabajo, Víctor Manuel Castro Cosío, encabeza la carrera por la gubernatura de Baja California Sur con 46.6% (85,181 sufragios) de los votos escrutados, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Anoche el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, aseguró que de acuerdo a los propios datos del PREP, su candidato tiene una tendencia al alza. Hasta el momento Castro Cosío no se ha pronunciado.

No obstante, ayer cuando el candidato de Morena acudió a emitir su voto expresó ante medios de comunicación que los funcionarios de casilla no abrieron en tiempo y forma. Esto no fue un caso aislado ya que alrededor de 40% de las casillas en La Paz presentaron retrasos y por ende la ciudadanía se quejó en redes sociales o ante la prensa.

En segundo lugar se encuentra Francisco Pelayo Covarrubias, de la coalición Unidos Contigo, con 40% de los votos en la entidad (73,156 sufragios). Le sigue Jesús Armida Castro Guzmán, candidato del Partido Verde con sólo 3% del voto de los sudcalifornianos (5,696).

Pelayo Covarrubias habló ante la prensa para informar que serán respetuosos de los resultados que de el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y pidió no "adelantar vísperas".

En Baja California Sur se registraron otros siete candidatos para ocupar el cargo a gobernador y, sin embargo, hasta las 2.22 am del lunes 7 de junio sólo Elizabeth Wayas Barroso superó la marca de los 2,000 sufragios.

Por su parte, Armida Castro, dijo al momento de sufragar que ésta acción es un derecho, que en el caso de las mujeres, costó vidas hace muchos años y ha costado una lucha tremenda. Por ello, pidió a los jóvenes y mujeres sudcalifornianos que ejerzan su derecho a elegir a sus nuevos representantes.

La entidad sudcaliforniana obtuvo una participación ciudadana de 49.14% con un total de 187,363 votos, según estimaciones del PREP. En este sentido, se han capturado 692 actas de 1,036 al cierre de esta edición. Por su parte, la ciudadanía votó por 45 candidaturas no registradas que representó 0.06% y los sufragios nulos contabilizan 4,667 (2.4%).

Cargos a elegir

El estado de Baja California Sur actualmente es gobernado por Carlos Mendoza Davis, quien contendió a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Los sudcalifornianos también se realizaron votaciones para cinco presidencias municipales, 16 diputaciones de mayoría relativa, cinco diputaciones de representación proporcional, cinco sindicaturas y 48 regidurías.

