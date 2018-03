Será en los siguientes días cuando Miguel Ángel Mancera dejaría la jefatura de Gobierno para iniciar una gira para promover el llamado gobierno de coalición, además de que es postulado para ocupar un lugar en el Congreso, mediante la coalición Por México al Frente. Consultados por este diario, algunos expertos hicieron balance en seguridad, atención a la contingencia del sismo y movilidad.

Se DESCUIDÓ LA VIGILANCIA: BÁTIZ

Los órganos de procuración de justicia y seguridad de la CDMX no han sido los adecuados en el combate al narcomenudeo, homicidio y robo a mano armada, ya que siguen aumentando los puntos rojos en el gobierno capitalino, consideraron especialistas.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, opinó que la Ciudad se encuentra deteriorada, cuestionó el trabajo de investigación de la Procuraduría y dijo que la percepción es que la policía no hace su labor.

“Al quedar muchos casos impunes, esto crea más factores para la delincuencia y la violencia; creo que la ciudad queda en un momento difícil donde se tiene que replantear la Procuraduría para cambiarla a una fiscalía (...) También se debe dejar un informe de cómo se deja la policía en estos momentos, para saber en qué se tiene que ocupar el nuevo gobierno con rapidez”, refirió.

Quien fuera procurador capitalino en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Bernardo Bátiz, señaló que la administración de Miguel Ángel Mancera puso énfasis en los ingresos que podía obtener la autoridad policiaca mediante parquímetros, grúas, fotomultas, “y por tanto, se descuidó la vigilancia de las calles y la seguridad pública”.

“La policía preventiva de la ciudad sí ha hecho un esfuerzo por combatir los delitos comunes, pero no cuenta con los elementos suficientes, porque la mayoría de los elementos policiacos (...) están ocupados en otras cosas (...) La vigilancia ha disminuido. Yo creo que sí hubo un esfuerzo, pero que no ha sido suficiente”, dijo.

Por separado, ambas personalidades consideraron que las delegaciones Gustavo A Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Cuauhtémoc aún son puntos rojos y donde más se concentra la delincuencia; aunque, en los últimos años, se han sumado lugares como Xochimilco, Iztacalco y Milpa Alta.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, los delitos como el robo con violencia, el robo a transeúnte, el homicidio culposo, el robo a negocio, el robo a casa habitación y el robo a vehículo son los que más se cometieron en el 2017. Por ejemplo, para Morera, el narcotráfico no se ha combatido como se debe.

Damnificados, en vilo

En vísperas de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, abandone su puesto para figurar como candidato plurinominal al Senado por el PAN y realizar una gira nacional para promover los gobiernos de coalición, los damnificados del sismo del 19 de septiembre quedan en la incertidumbre al no existir un programa “claro” sobre la reconstrucción de sus viviendas.

A seis meses, ni siquiera existe un censo oficial y definitivo, que dé cuenta de la magnitud del número de familias que resultaron afectadas, muchos aún continúan viviendo en campamentos y una respuesta clara sobre su futuro no existe.

Francia Gutiérrez Hermosillo vivía en el edificio 1-C del Multifamiliar Tlalpan. El inmueble colapsó y los nueve restantes tuvieron que ser desalojados. La salida de Mancera, consideró, le preocupa ya que no dejará establecidos los mecanismos para acceder al fondo de reconstrucción, “sino un paquete de beneficios para acceder a los programas que marca el gobierno de la Ciudad de México y eso no es un estatus de atención a los damnificados en apego a los derechos humanos, sino unos programas direccionados de manera clientelar que no abonan a la resolución de las etapas”, dijo en entrevista.

A la fecha, se desconoce el número total de damnificados. El censo oficial no ha concluido y los afectados reclaman que la Plataforma CDMX, la cual debería tener ese detalle de información, no es un reflejo de edificios y personas afectadas.

Desde el 19 de septiembre, Hermilo Baltazar Espinoza vive con su familia en tres carpas donadas por China. Lo que queda de su vivienda está en la colonia La Planta, en Iztapalapa. Apenas, contó en entrevista, las autoridades comienzan a atenderlos en reuniones, en las que salen las “promesas”, pero ninguna ha tenido el carácter resolutivo para una reubicación u otras opciones.

De los grandes pendientes que deja el jefe de Gobierno, dijo Francia Gutiérrez, es la reunión con los damnificados. Explica que no era un “capricho” , sino porque pudiera haber sido una instrucción de manera horizontal con las instituciones involucradas, que dejara un camino de acuerdos.

en Reducción de contaminantes, no se ven cambios drásticos, opinan

Uno de los temas que quedó paralizado en la administración de Miguel Ángel Mancera fue reducir la contaminación, consideró Fatima Masse, consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La investigadora explicó que si bien las modificaciones que se hicieron en el 2014 al indicador sobre la calidad del aire fueron positivas, eso no se ha traducido en que los niveles de contaminación en efecto estén a la baja.

“Qué bueno que se hizo más estricto el Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), esto es bueno para la protección de riesgos de la población, pero parece un periodo perdido, en qué tanto pudo reducirse la tendencia de los contaminantes. No se ven cambios drásticos”, sostuvo.

Advirtió que entre los intentos positivos que se hicieron después de la crisis de ozono en el 2016 está el hacer un sistema de verificación más avanzado y que ahora está pendiente con la reapertura de 55 verificentros en julio; no obstante, aclaró, se debe revisar que no acarree prácticas irregulares.

Por otro lado, indicó que a pesar de que en el 2014 se expidió la Ley de Movilidad, los pendientes de un reglamento que llegó apenas el año pasado y otras normativas y materializaciones del programa que aún no se han resuelto, quedan en la agenda para la próxima administración.