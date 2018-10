El excandidato presidencial Roberto Madrazo aseguró que durante las elecciones del 2006, Andrés Manuel López Obrador, era el candidato que iba a la cabeza en las actas electorales, por encima de Felipe Calderón. Entrevistado para un programa de radio en XEVT, el miércoles 3 de octubre, el excandidato presidencial dijo “en mis actas Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas... en las del PRI (Partido de la Revolucionario Institucional) no lo sé”.

En dicha entrevista cuestionaron a Madrazo la razón por las cual no entregó esas actas a López Obrador, a lo que el político contestó “porque nunca me las pidieron”, también remarcó que fue una elección cerrada y que él esperaba que el Instituto Federal Electoral, que a partir del año 2014 cambio su nombre a Instituto Nacional Electoral (INE), realizará el recuento de boletas correspondiente.

Robreto Madrazo dijo que si el recuento “voto por voto, casilla por casilla” se hubiese realizado, claramente se pudiera haber observado un recuento favorable para López Obrador, “pero esa no era mi lucha” expresó. El político aseguró que una de las razones por las que no hablo sobre dichas actas fue debido a que si él se involucraba en “ese debate político” podría dinamitar la vida democrática del Instituto (Federal Electoral) y del sistema político, aunque no aclaro porque ocurriría así.

El ex presidente del PRI aseguró que Felipe Calderón le pidió a través de varios de sus colaboradores que avalara su triunfo electoral a lo que Madrazo se negó. “Me negué porque así como yo no podía reconocer que Andrés Manuel ganaba porque me faltaba información, pero la tendencia era clara, yo tampoco podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque tampoco tenía la certeza de que hubiera ganado”.

Aseguró que Enrique Peña Nieto representó durante la candidatura por el gobierno del Estado de México y la candidatura presidencial, la continuidad de Arturo Montiel, y por eso nunca simpatizo con el proyecto que posicionó a Peña Nieto. Además aseguró que ambas figuras políticas fueron corruptas “yo no lo negaría jamás, lo estamos viendo a la vista de todos, y yo no me iba a prestar a que esto siguiera y se lo dije personalmente a Montiel” aseguró Madrazo.

Luego de las polémicas declaraciones, el expresidente Felipe Calderón dijo al periodista con Ciro Gómez Leyva en el programa Por la Mañana, que sin duda lo declarado no tenía fundamento y lo retó a presentar las actas mencionadas por el ex presidente priísta.

El expresidente Calderón, señaló que ningún partido era poseedor de actas con datos que difirieran a las del INE. Por otra parte dijo es delicada la acusación de Roberto Madrazo, al igual que falsa e irresponsable.

“Yo gane la elección del julio del 2006 por un margen muy apretado pero, las actas que están contenidas todavía, en el Instituto Federal Electoral entonces, ahora INE, están a disposición del público”, asegura Felipe Calderón.