Emilio Lozoya se encuentra en México y dispuesto a aclarar su situación cuando la Fiscalía General de la República (FGR) le notifique la acusación en su contra, afirmó Javier Coello, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien dijo confiar en que su cliente no está luchando contra el Estado, sino con la aplicación de las leyes.

Entrevistado por El Economista, Javier Coello confirmó que solicitó ante un juez federal una suspensión provisional que frena por el momento cualquier orden de detención contra la esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, y la hermana del exfuncionario, Gilda Susana Lozoya Austin.

Indicó que el exfuncionario de Pemex “no puede ser detenido” debido a la suspensión temporal con la que cuenta por parte de otro juez, la cual garantiza a Lozoya “que no se pueda ejecutar ninguna orden de aprehensión”. Expuso que la FGR tiene hasta el 4 de junio para resolver el incidente de suspensión definitiva.

Agregó que, “una vez que tengamos conocimiento por el juez de qué se le acusa, si existe orden de aprehensión, y por qué delito”, Lozoya decidirá si se presenta a declarar. Mientras tanto, indicó, de aquí al 4 de junio, su cliente “no puede ser detenido”.

—¿Cómo está el señor Lozoya?

Muy tranquilo, hace rato hablé con él. Imagínese, ya lo defenestraron desde hace dos años. Claro (él está en actitud de responder a las autoridades); vamos a probar todo.

—¿Está en México?

¡Claro que está en México!

—¿Se presentará a declarar?

Vamos a ver, todo depende de los delitos.

—¿Confía su cliente en el debido proceso?

Vamos a revisar cómo se solicitó la orden de aprehensión, qué elementos hubo para que un juez ordenara el cateo, porque obviamente si sabían perfectamente las direcciones ¿por qué no nos citaron? Son cosas muy técnicas que en su momento vamos a hacer valer.

—¿Qué pediría a la Fiscalía?

Yo no puedo decir que la Fiscalía haga artimañas, el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero) cumple con su deber y con lo que le mandata la Constitución y la ley. De quien sí considero que se sale del huacal, es el señor Santiago Nieto, porque —con todo respeto— ¿por qué cree que nos dimos cuenta que venía este chingadazo? Porque el señor abre la boca, no tengo nada contra él, no lo conozco, pero yo sí le pediría respetuosamente, como ciudadano, no como defensor de Emilio Lozoya, que respete la labor del fiscal, las competencias.

—¿Encuentran autonomía en la Fiscalía como promete el presidente AMLO?

Yo no lucho contra las leyes, yo pido que se apliquen las leyes, y no tengo que luchar contra el Estado, el Estado tiene sus facultades, pero también tiene sus limitaciones.

¿Qué no decimos todos los días que vivimos en Estado de Derecho? Lo dicen porque no lo vivimos. Mientras se mezcle la política con la justicia, no hay Estado de Derecho.

—¿La secretaria de Gobernación dice que no hay persecución?

Eso dice mi estimada amiga la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), pero lo que se ve no se juzga. En su momento procesal oportuno probaremos todas y cada una de las cosas que se han dicho mediáticamente, vamos a ver qué se dice en el expediente.

—¿Ha dicho que convocarán al expresidente Enrique Peña Nieto?

Si se hace necesario; eso ya será después, porque si vemos que en este tema de Agro Nitrogenados SA de CV aparecen instrucciones, obviamente citaremos a todos de aquel momento, tanto del Consejo de Administración de Pemex como de PMI (Petróleos Mexicanos Internacional), que fue la que adquirió.

—¿Cómo analiza la denuncia que presentó el presidente AMLO por Agro Nitrogenados?

El señor presidente de la República dijo el lunes que las investigaciones iban por Agro Nitrogenados y por Grupo Fertinal. Esta denuncia no tiene nada que ver con Odebrecht, esta denuncia la presentó el 4 de marzo Pemex, y se inició la carpeta de investigación, lo que pasa es que el señor fiscal trabaja muy rápido. Él, como fiscal, tiene sus tiempos, es una gente muy respetable y está cumpliendo con su chamba, nosotros lo entendemos.

—¿Ya le descongelaron las cuentas a su cliente?

Ésa es una cosa ilegal, él (Santiago Nieto) no tiene facultades para congelar cuentas. Hay varias jurisprudencias de la Corte. No nos han notificado los bancos, tenían la obligación legal de notificarnos en 24 horas y no lo han hecho. Vamos a irnos al amparo, pero en cuanto me notifiquen.

—¿Qué hay de la casa que, se dice, adquirió Lozoya con sobornos de Odebrecht?

Todos están equivocados. El señor compra su casa en noviembre del 2012, ¿cómo dicen que (Alonso Ancira) lo sobornó en el 2014. Todo se va a aclarar, una situación que pudo haberse aclarado en la carpeta de investigación antes de que se girara una orden de aprehensión. Pero ya se hizo, yo también tengo el derecho de defender a mi cliente.

—¿El fiscal (Alejandro Gertz) dijo que la reparación del daño es una posibilidad?

No entiendo, ¿defraudó Emilio Lozoya? Él no firmó el contrato de Agro Nitrogenados, ni siquiera formaba parte del Consejo de Administración de PMI. Todo eso se va a aclarar. El señor fiscal tiene sus datos y nosotros combatiremos esos datos conforme a la ley, concluyó.

