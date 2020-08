El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó la mañana de este martes que José Antonio Yépez, "El Marro", fue capturado después de que informes de inteligencia militar lo ubicaran en uno de cuatro domicilios posibles los cuales fueron vigilados durante 72 horas con drones.

En la conferencia matutina presidencial desde Tepic, Nayarit, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que a las 2 de la tarde del primero de agosto, se conoció que "El Marro" arribó a uno de los domicilios conocido como Las Galleras.

"Tomando la información de que 'El Marro' no dormía dos noches en el mismo lugar, también la presencia de una camioneta negra; el arribo a ese domicilio de alimentos, pues nos confirmaba el indicio que teníamos y con esta confirmación se inicia la gestión de obtención de órdenes de cateo en los cuatros domicilios; ya se tenían las órdenes de aprehensión, pero no se tenían las órdenes de cateo", precisó Sandoval González.

Para la captura del líder del Cártel Santa Rosa de Lima se desplegaron poco más de 250 elementos del Ejército mexicano.

Por parte de la Fuerza Aérea, participaron dos helicópteros y por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato participaron cuatro células que acudieron a cada uno de los domicilios.

En la captura de "El Marro", añadió el titular de la Sedena, no hubo gran resistencia, al tiempo que mencionó que Saulo Sergio, quien se presume era el jefe de seguridad de José Antonio Yépez, resultó herido en una pierna y se encuentra en la actualidad hospitalizado.

Con estos dos sujetos fueron detenidos, en el mismo domicilio, otros cuatro que eran presuntas escoltas de "El Marro". Se les aseguró 150,000 pesos; cinco armas largas, tres cortas, un lanzagranadas y un artefacto explosivo improvisado, además de diversos vehículos.

En cuestión de tiempos, Sandoval González, ahondó que fueron: "15 minutos para la detención: 45 minutos para ser puestos (los presuntos criminales) a disposición del Ministerio Público; en total desde que se pone en ejecución la operación hasta su culminación fueron 4 horas con 15 minutos".

Por otra parte, Sandoval González informó que también fueron capturadas, en otro de los domicilios cateados, tres mujeres: Dora "N", Karina "N" y Angélica "N"; esta última es cuñada de "El Marro", sobre quien se sospecha que también era su operadora financiera.

A las tres mujeres se les aseguró 36,400 pesos, según se informó.

Siguen altos niveles de homicidios tras captura

Pese a la captura de "El Marro", reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Guanajuato persisten los homicidios dolosos.

"Sigue habiendo homicidios desgraciadamente por la descomposición que se ha presentado desde hace algunos años, pero no relacionados con este asunto, estamos hablando de los homicidios de ayer, aislados", sostuvo.

Y es que según los datos del informe de seguridad diario, el domingo 2 y el lunes 3 de agosto pasado, Guanajuato fue la entidad en donde más asesinatos se registraron en el país con 19 y 10 víctimas, respectivamente.

Separan a vinculados con García Luna

El secretario de Seguridad Alfonso Durazo informó que se han revisado los vínculos de funcionarios con Genaro García Luna, extitular de Seguridad durante el mandato de Felipe Calderón.

Derivado de ello, "en el caso de la Guardia Nacional han sido relevadas dos personas del rango de directores generales, puedo proporcionar los nombres en un momento más; se ha relevado igualmente a un director de administración de penales y a otro personal de menor nivel pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna y seguimos de toda manera pendientes del caso y que cualquier persona vinculada directamente quede al margen de los equipos de trabajo que tenemos en la secretaría".

Durazo precisó que no hay procesos penales en contra de estos personajes ya que no han incurrido en algún delito hasta ahora, no obstante, mencionó que podrían estar vinculados en un futuro.

Caso de Emilio Lozoya y recuperación de bienes

López Obrador mencionó que espera que ya se informe sobre la red de corrupción integrada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Se afectó a la Hacienda pública y necesitamos recuperar lo que se sustrajo para devolverle al pueblo lo robado, independientemente de la justicia; independientemente de la enseñanza que implica conocer cómo operaban estas bandas de delincuencia de cuello blanco, cómo se atrevieron a comprar a senadores, diputados", dijo.

López Obrador destacó que también se busca con Estados Unidos colaborar para recuperar bienes que se encuentren en aquel país y que hayan sido adquiridos a través de malversación de fondo públicos.

Reunión con la Conago

En el marco de una carta emitida por la Alianza Federalista, integrada por gobernadores de oposición y su solicitud para una reunión, el titular del Ejecutivo dijo que se trabaja con los mandatarios locales y "hay respeto y hay colaboración".

"Pero también hay que decirlo, vienen las elecciones y entonces hay ruido, hay bulla, hay alboroto, como pasa en cualquier país del mundo, nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad", dijo.

El Presidente reveló que se pactó una reunión con los 32 gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la siguiente semana.

"Acabo de estar con el nuevo presidente de la Conago que es el gobernador de San Luis Potosí (Juan Manuel Carreras) y me comprometí a reunirme con todos los gobernadores, en San Luis Potosí, vamos a llevar a cabo una reunión en 10 días, creo que terminando esta semana, la próxima, como en ocho o 10 días vamos a estar en San Luis", mencionó.