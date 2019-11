El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que los senadores "no quieren pleito” luego de que la Cámara de Diputados aprobara la disminución de las percepciones de los legisladores de la Cámara Alta.

El también coordinador parlamentario de Morena dijo que el Senado ya había realizado un reducción de los casi 200,000 pesos que percibía cada senador a 105,000 para ganar menos que el presidente de la República, sin embargo, la Cámara de Diputados avaló disminuir su dieta a 75,000 pesos.

“Hay un ambiente no afortunado (…) Lo que pasa es que en el Senado no percibimos ningún otro tipo de gastos que reciben en la Cámara de Diputados; pero no queremos pleito, ya bastantes pleitos hay. Vamos a tratar de resolverlo por la vía conciliatoria”, dijo Monreal.

El legislador explicó que “por las prisas” el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 aprobado establece que será el mismo salario o dieta que percibieron en el 2019, por lo que hay una contradicción en la reducción a la dieta de los legisladores.

Monreal Ávila, informó que ya había platicado con el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, para evitar un desencuentro entre ambas Cámaras, por lo que el senador planteó que se pudiera resolver a través de una fe de erratas.

“Por un lado, dice que será la misma dieta que perciben del año 2019, y en otro rubo dice que se reduce de 105 a 75, la dieta de los senadores. No importa el salario”.

