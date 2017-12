Por primera vez en la historia, la boleta electoral para elegir al presidente de la República tendrá entre las opciones la figura de candidaturas independientes. Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter se vislumbran como las posibilidades para contender por esa vía en el 2018.

La figura de candidaturas independientes es resultado de la reforma constitucional en materia político-electoral del 2014 y fue aplicable en los comicios intermedios para procesos federales. A nivel estatal, Zacatecas fue el primer estado en recurrir a esa figura de participación ciudadana, Raúl de Luna fue el primero en ganar una presidencia municipal a través de esa vía.

De acuerdo con la ley, para ser candidato independiente a la Presidencia de la República primero es necesario manifestar por escrito a la autoridad electoral la intención, abrir una asociación civil y una cuenta de banco. Luego de que el INE declare procedente la solicitud, el aspirante a candidato independiente puede proceder a recabar las firmas, de las cuales, para el caso de presidente de la República, se requieren 866,593 distribuidas en al menos 17 entidades federativas.

Aunque 74 ciudadanos presentaron su solicitud para buscar una candidatura independiente para competir por la Presidencia de la República, sólo 48 obtuvieron el aval del INE.

La semana pasada, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, era el único que había alcanzado ya el umbral solicitado.

Margarita Zavala, la vida después de Acción Nacional

Después de 33 años de militancia en el PAN, Margarita Zavala renunció al partido por diferencias con la dirigencia de Ricardo Anaya.

La expanista señaló: “durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión, pedí reglas, lo pedí en público y en privado (…) la respuesta siempre fue una evasiva”.

El 12 de octubre, Margarita Zavala acudió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar su solicitud como candidata independiente. Cuatro días después inició con la recolección de firmas.

De acuerdo con el monitoreo diario del INE, la ex primera dama de México era la segunda ciudadana con más firmas recabadas, sólo por debajo del gobernador de Nuevo León.

De los 866,593 apoyos, registraba 434,891 rúbricas recibidas que le otorgaban ya 50.2% de lo requerido. De los 17 estados que necesita, ya logró tres: Oaxaca, Colima y Campeche. El proceso de construcción de candidatura refleja buen ritmo, pues en promedio está levantando entre 13,000 y 18,000 firmas por día.

La ex diputada federal cuenta con 42,770 auxiliares dados de alta para ayudarle en su labor de recolectar las rúbricas a través de la aplicación Apoyo Ciudadano desarrollada por el INE. Las constantes fallas de la app han sido uno de los reclamos de Margarita Zavala durante la etapa de recolección de apoyos. Incluso difundió un video en el que intentaba explicar cómo recolectar la firma en dos pasos, pero el proceso queda inconcluso porque “no jala bien la aplicación”.

Zavala Gómez del Campo ha tenido tiempo para criticar los métodos por los que se han elegido sus posibles adversarios. Del candidato del PRI, José Antonio Meade, dijo que por la forma que fue electo parece que regresó el “dedazo en su máximo esplendor. El ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo. En pleno siglo XXI eso es una vergüenza”.

También criticó la manera en que su exdirigente, Ricardo Anaya, se perfila como candidato de Por México al Frente. Incluso llamó a los panistas a rebelarse: “Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza. Nos tomó 70 años sacar al PRI y en menos de cinco han convertido al PAN en una mala copia. Panista, rebélate. Únete a la oposición. Dame tu firma”.

Sobre Andrés Manuel López Obrador lo invitó a no hacer uso de los spots para autopromoción. “Ricardo Anaya y López Obrador presumen de austeros por no usar vuelos privados, pero gastan miles de millones de pesos de recursos públicos en promoción personal. Par de cínicos: ¿quieren ahorrarle dinero a los mexicanos? Los reto a no usar dinero público en su precampañas”.

Jaime Rodríguez supera el primer escollo

Quien fuera el primer gobernador por la vía independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, busca una vez más ser abanderado sin partido, pero esta vez para el cargo de presidente de la República.

En el día 57 de los 127 disponibles para cumplir con el requisito de las firmas, el expriista celebró en sus redes sociales. “El INE lo pidió. ¡Nosotros lo cumplimos!”, escribió en su cuenta de Facebook al alcanzar las 866,593 rúbricas.

De acuerdo con el reporte diario del INE, en el día 59 el Bronco ya rebasaba el umbral requerido, debido a que se le contabilizaban 915,295 apoyos; es decir, 105%, porcentaje que lo colocaba como el primer ciudadano en conseguir el número de firmas solicitadas. Sin embargo, ello no garantiza que tenga un lugar en la boleta, pues ahora deberá completar el requisito de representatividad en al menos 17 estados de la República. Hasta la semana pasada sólo tenía tres entidades: Nuevo León, Estado de México y Tabasco.

Fue en octubre cuando el mandatario neoleonés anunció su intención de buscar la candidatura por la misma vía que ganó Nuevo León. Aseguró que su objetivo es demostrar que la sociedad está cansada ya de los partidos.

Armando Ríos Piter, el jaguar que podría saltar a la boleta

En febrero pasado, Armando Ríos Piter el Jaguar renunció a su militancia como PRD. Ahí inicio con su movimiento Ola 365, con el cual buscaba impulsar candidaturas independientes a diversos puestos de elección popular de los que 300 serían a diputados federales y 64 al Senado y uno a presidente de la República.

Su anuncio fue incluso acompañado por el apoyo de Jorge G. Castañeda, quien también buscaba contender por una candidatura independiente por la Presidencia de la República, pero declinó a favor del político guerrerense.

Aunque los números no han estado de su lado, el Jaguar todavía puede lograr un lugar en la boleta electoral, pues tiene al menos la mitad del tiempo establecido.

De acuerdo con el reporte diario del INE, Ríos Piter es el tercer ciudadano con más números de apoyos registrados, sólo debajo del Bronco y Margarita Zavala. El experredista reporta 286,814 firmas que representan 32.1 por ciento.

El también senador con licencia ha manifestado su confianza de reunir las firmas: “Vamos a estar en la boleta y vamos a marcar la diferencia en el proceso electoral”.

