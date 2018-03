Este periodo de intercampañas ha resultado bastante movidito, no porque los candidatos se hayan saltado las trancas, sino porque a lo mejor no son todos los que están ni serán todos los que son …

A diferencia de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio que sólo invitó a los tres principales contendientes a la Convención Nacional Bancaria realizada en Acapulco fueron invitados los seis candidatos. Ante cientos de financieros y ejecutivos de negocios, Andrés Manuel López Obrador deslizó la posibilidad de que (nuevamente) le hagan fraude: “si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”. En cristiano: según López Obrador le están orquestando un fraude mayúsculo, ahora a cargo del PRI, y por ello no fue casual que prometiera impulsar una reforma al Artículo 108 constitucional para que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción. ¿Será que es discurso para sus seguidores o una idea acariciada de engaño o una advertencia para la mafia del poder (empresarial)?

¿Cuál sería la razón para que haya dicho semejante cosa frente a un auditorio que francamente le es adverso y que está a la expectativa de las decisiones económicas antiliberales que pudiera hacer? Sospecho que tiene que ver con que el resto de los candidatos asistieron también a la Convención Bancaria, primera pasarela de presidenciables. Y los indujo a responder. José Antonio Meade dijo que aquí nadie suelta al tigre; Ricardo Anaya permaneció silente; Margarita dijo que cuidado con ser malos perdedores; Armando Ríos Piter preguntó que cuál tigre. Quizá el tigre sean los millones de electores que saldrán a votar o los electores o la clase política. El problema es que no se sabe si objetivamente están hablando del mismo tigre. Hasta Lorenzo Córdova, presidente del INE, tuvo que entrar a la discusión y reafirmar que las instituciones electorales gozan de cabal salud.

El caso es que la sola mención de fraude electoral nos lleva al 2006 y a 1988… y a la elección mexiquense del 2017, donde la receta mágica fue sacar los trapitos sucios al sol de Josefina Vázquez Mota y después de Delfina, para dejarle el camino libre a Alfredo del Mazo. Entre las huestes analíticas cercanas a Morena existe el temor de que efectivamente ese sea el plan. Sin embargo, otros ven claro que existe un acuerdo entre el PRI y Morena para hacer un tránsito pactado a cambio de la inmunidad de Peña y su cohorte.

De ser la segunda premisa cierta, entonces AMLO está predicando la paz y el amor, además de victimizarse, porque ya está seguro de que va a ser el sucesor. Pero por el momento el PRI está muy entretenido en sabotear a Anaya, poniendo en la palestra el tema de la transparencia y solvencia moral de todos los opositores, utilizándolo como distractor de los propios errores.

Coincidentemente, Córdova declaró que ninguno de los independientes está en la boleta hasta que efectivamente estén y Diego Valadés opinó que no debería incluirse al Bronco en la boleta electoral. El constitucionalista sostiene que el hecho de que sea gobernador de Nuevo León le impide ser candidato. Más allá de lo legal, Valadés tiene razón, porque los gobernadores, así como todos los funcionarios electos, deben terminar su encargo. Además, la investigación sobre la compra-venta del Padrón Electoral con relación a las firmas sigue vigente y habrá que ver en qué termina.

Pedro Ferriz solicitó al INE anular el proceso de recolección de firmas para las candidaturas presidenciales independientes porque, según él, el Bronco, Margarita y el Jaguar compraron datos del Padrón Electoral para presentar firmas falsas. Pero ¡oh, casualidad!, el INE se declaró incompetente para anular el proceso.

No creo que el Bronco pase a la boleta pero por una razón distinta. No todas las firmas avalando su candidatura parecen ser legales. La pregunta es si alcanzará a demostrar que tiene 866,000 y pico firmas incuestionables, distribuidas en 17 estados. Lo mismo aplica para Zavala y para Ríos Piter: ¿Podrán demostrar que, al menos, el mínimo de firmas necesarias para ser candidatos es real?

El 13 de marzo, el Bronco reiteró su llamado a los otros dos independientes para reunirse con el propósito de buscar acuerdos para hacer frente a los candidatos de los partidos. ¿Cómo? ¿El Bronco les va a proponer unirse para competir con los otros candidatos? Resulta que no, que sólo les iba a proponer que no se pelearan entre sí … porque los tres estaban en riesgo de no entrar en la boleta. Total, ni se reunieron. La reunión se desactivó porque hubo un duelo de tuits entre Felipe Calderón y Ríos Piter, porque el primero subió a la red un artículo de Carlos Loret de Mola a partir de una entrevista que le hizo al segundo, en la que daba por sentado que en el INE aseguraban extraoficialmente que ni el Bronco ni el Jaguar podrían ser candidatos.

El 29 de marzo sabremos definitivamente quiénes entran en la boleta. Probablemente no veremos ni a Ríos Piter por el cúmulo de irregularidades en el acopio de firmas de apoyo. Lo más seguro es que Margarita pase, gracias a los acuerdos entre Peña y Calderón. Hay quienes dicen que tampoco estará Ricardo Anaya…

El manejo de los dineros es el tema con los independientes, además de las firmas apócrifas. Cuanto gastan y en qué Zavala, Rodríguez Calderón y Ríos Piter deben de manifestarlo con claridad, pues utilizaron recursos públicos.

Margarita hizo un movimiento sorprendente: renunció a las prerrogativas económicas del INE, a las que indudablemente tiene derecho. Resulta muy extraño, porque en la precampaña gastó casi 14 millones de pesos, y apenas recibió como 3 millones 790,000. Técnicamente, tiene un déficit presupuestal y eso que no han empezado las campañas.

Es como raro que Margarita no quiera el financiamiento que le corresponde por ley. Si quiere proyectar una imagen de honestidad absoluta, probidad y de no ser una carga para el erario, me parece que se pasó de baños de pureza. Dice que hará campaña con lo que recolecte de sus seguidores, que seguramente algunos, estarán económicamente bien posicionados, empezando por su marido y su familia de origen. Probablemente captará otros apoyos. Eso explica que no le preocupe el déficit que tiene, algo así como 10 millones de pesos. El jueves santo sabremos con certeza quienes serán en definitiva los candidatos presidenciales. Me parece que sólo habrá cuatro nombres en la boleta. Las opciones reales siguen siendo las mismas. El experimento independiente fracasó porque en ninguno efectivamente lo era. En todo caso, la candidatura Zavala es parte de la estrategia contra Anaya. Receta Edomex 2017.