El presidente Andrés Manuel López Obrador llega el próximo domingo a sus 100 días de gobierno con un alto respaldo social, de 67% de la población, lo que le ha permitido unificar a empresarios, gobernadores, legisladores y organismos autónomos en torno a su proyecto de combate a la corrupción y austeridad del gasto.

Con mayoría en el Congreso, López Obrador ha obtenido las principales reformas que solicitó: delitos graves, Guardia Nacional y reducción de salarios, entre ellas. En el ejercicio de gestión, ya cumple su compromiso de campaña de dispersar recursos públicos para cubrir pensiones para adultos mayores, 2.6 millones de jóvenes y personas con discapacidad. Con esos programas, el gobierno espera beneficiar a 15 millones de familias.

La primera acción —la más emblemática— de López Obrador fue implementar su plan de combate al huachicol, la cual fue bien vista, incluso por la oposición, salvo por el desabasto de gasolina que también provocó por algunos días. El mandatario exaltó que dicha estrategia permitió ahorros por 5,000 millones de pesos, y espera finalizar el año con 50,000 millones de pesos.

En 100 días, el ritmo de trabajo de López Obrador se resume en 70 conferencias de prensa matutinas; 64 giras a estados y 15 eventos oficiales.

“Mi pecho no es bodega; digo lo que pienso”, refiere cotidianamente el mandatario federal. Y es que entre diciembre y marzo, el presidente López Obrador ha sostenido diferendos con el Poder Judicial, organismos autónomos (INAI; CRE; INEE) y Organizaciones de la Sociedad Civil, debido a las políticas emprendidas, como la reducción de salarios y recortes a programas que se llevaban a cabo hasta el 1 diciembre, como Estancias Infantiles, Refugios de Mujeres, así como para la mitigación de enfermedades como cáncer, el VIH, entre otros.

En estos 100 días, el titular del Ejecutivo federal ha dedicado buena parte de sus conferencias y giras para relatar ante la ciudadanía el gobierno que recibió: falta de presupuesto; obras inconclusas; conflictos de interés; debacle en la producción petrolera; falta de crecimiento y uso de recursos públicos para beneficiar a unos cuantos. En ese diagnóstico, el presidente culpa constantemente de ello a “políticos corruptos” del pasado, “tecnócratas”, “neoliberales”, “conservadores” y “fifís”.

Los tiempos de AMLO

1 de diciembre

• Abren Los Pinos. La que fuera la Residencia Oficial de Los Pinos es abierta al público en general.

3 diciembre

• Caso Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador firma el decreto para crear la Comisión de la Verdad.

3 diciembre

• Cancelación del NAIM. Tras la cancelación por parte de su gobierno del aeropuerto de Texcoco, AMLO anuncia el inicio de la liquidación de contratistas. Asevera que la recompra de bonos no detiene su proyecto de construir dos pistas en Santa Lucía.

4 de diciembre

• Avión presidencial sale del país, rumbo a un hangar en San Bernardino, California, donde actualmente espera ser vendido.

4 de diciembre

• Gobernadores contra superdelegados. La Conago acuerda un posicionamiento conjunto para pedir a López Obrador retirar las atribuciones de los superdelegados en materia de seguridad. El presidente dice que los gobiernos estatales recibirían un aumento por concepto de participaciones en el 2019, y un día después los gobernadores aceptan a los superdelegados.

10 de diciembre

• AMLO contra ministros. El presidente pide a la Suprema Corte que, en una decisión propia, reduzca los salarios de los ministros. Tras una serie de desencuentros, el 8 de enero el ministro presidente Arturo Zaldívar anuncia que los 11 integrantes reducirán su salario en 25 por ciento.

17 de diciembre

• Recorte a universidades. La ANUIES reprocha el recorte en el presupuesto del 2019 a universidades. Un día después, López Obrador acepta que hubo un error y pide corregirlo.

17 de diciembre

• Aumento al salario. Informa que a partir del 1 de enero del 2019 aumenta el salario mínimo de 88.36 a 102.68 pesos. Confirma que el salario mínimo en la frontera norte será de 102.68.

18 de diciembre

• Primera quincena. El presidente reporta que recibió su primer pago por 76,159 pesos, pero devolvería a la Tesorería 22,313 pesos, para que se ajustara a 108,000 pesos mensuales.

21 de diciembre

• Despidos. Trabajadores del SAT protestan en Palacio Nacional en contra de los despidos masivos en el organismo. AMLO argumenta que no se cometerán injusticias, y ordena —días después— detener los despidos.

24 de diciembre

• Accidente en Puebla. El mandatario confirma la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, tras el desplome del helicóptero en el que viajaban. Se compromete una investigación del caso.

27 de diciembre

• Huachicol. Da a conocer el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex para combatir el huachicol, mediante la intervención al sistema de monitoreo de Pemex.

17 de enero

• Guardia Nacional. López Obrador adelanta que hablará con senadores para que hagan cambios al dictamen de la Guardia Nacional, pues se dice no “satisfecho” con lo que aprobaron en la Cámara de Diputados. El 21 de febrero es aprobada por el Senado en una amplia mayoría, y el 6 de marzo se completa el trámite en 17 congresos estatales.

18 de enero

• Explosión en Tlahuelilpan. Se produce una explosión en un ducto de Pemex, en esa comunidad de Hidalgo, con saldo de 135 personas fallecidas.

30 de enero

• Bancos. López Obrador reitera que no promoverá mayor regulación a los bancos que operan en México.

14 de febrero

• Estancias infantiles. Diversas organizaciones protestan por la cancelación de recursos para el programa de estancias infantiles. El gobierno advierte que no dará recursos a organizaciones y creará un padrón para dar apoyos directos a madres y padres.

18 de febrero

• Reconciliación empresarial. AMLO encabeza la creación del Consejo para el Fomento a la Inversión, Empleo y Crecimiento, evento al que asisten los empresarios más importantes del país, incluso aquellos que fueron críticos sobre el presidente en la campaña.

6 de marzo

• Refugios de mujeres. Ante las críticas sociales, el Ejecutivo indica que “no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección”, y se comprometió a que seguirán transfiriendo recursos, aunque será supervisado por la Secretaría de Gobernación.

La percepción de los sectores

Líderes de partidos y legisladores

Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta del PRI

Frente a un gobierno que antes de cumplir 100 días en el poder ya ha demostrado su vocación autoritaria y centralista, hemos mantenido el compromiso de ser una oposición firme y vigilante”.

Manuel Granados, exdirigente del PRD

Creo que está claro el proyecto, lo que no está claro, donde hay duda, es en el tema de que los mexicanos nos acostumbremos a una nueva forma de gobernar. El proyecto está muy claro: él ha marcado ejes muy puntuales”.

Dante Delgado, exlíder de partido y senador de MC

Son 100 días de un estilo diferente de gobierno; donde se le da mucha importancia a lo que se dice más que a lo que se hace. Lo que va a ayudar es la realidad, y en 100 días no la puede haber”.

Gustavo Madero, senador del PAN

Es paradójico, porque hay optimismo, pero, por otro lado, tenemos un deterioro en las expectativas de crecimiento (económico). Debe generar un proceso de toma de decisiones”.

Mario Delgado, coordinador de Morena en diputados

En estos 100 días, el presidente ha impreso ya su huella en este país de que tenemos que erradicar la corrupción y pacificar a México”.

Representantes de las ONG

Felipe de la Cruz vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Para nosotros es una nueva etapa en el proceso de saber el paradero de los 43 jóvenes. Hay una esperanza mayor, hay una voluntad que manifiestan el presidente y su equipo, y eso nos da tranquilidad de que las cosas se van a dar bien”.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro

Me parece que a 100 días están organizándose todavía, lo que me preocupa es que se están perdiendo cosas que ya estaba construidas y que hoy vemos que se están quitando. No veo una estrategia real, cómo combatir la violencia y los delitos”.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

Hay una agenda que ha monopolizado el tema de seguridad: primero el tema de la Guardia Nacional y luego el robo de hidrocarburo. El presidente López Obrador propone acciones ya conocidas para atender problemas complejos”.

Francia Gutiérrez de Damnificados Unidos

A los 100 días de gobierno, AMLO no ha realizado ninguna acción claramente dirigida a revertir la crisis de derechos humanos, hay acciones puntuales pero se carece de propuestas integrales”.

Expertos y académicos

Mario Di Costanzo, economista, extitular de la Condusef

Las intenciones han sido buenas, la operación no tanto, y eso es lo que ha causado controversias (en sectores sociales) y opiniones de las calificadoras. Y el tema Pemex sigue siendo el talón de Aquiles de las finanzas públicas”.

Liébano Sáenz, director de Gabinete de Comunicación Estratégica

El presidente ha preferido la eficacia de la popularidad, que la popularidad de la eficacia, pero la realidad tarde o temprano se impone. El crecimiento y la estabilidad económica son los factores que determinan el éxito”.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad

Ha habido mucho ruido y pocas nueces, todavía; llevamos, grosso modo, unos 8,000 homicidios en los primeros tres meses de gobierno y las regiones donde hay operativos todavía no muestran señal de mejoría”.

Edgar Cortez, Instituto Mexicano de DH y Democracia

A los 100 días de esta nueva administración se le suma más de un año del sismo del 19 de septiembre. Los damnificados hemos sido utilizados en discursos que sirven para pasar charola a las donaciones o para levantar votos”.

Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Consar y consultor

Hay un peligro latente. Las expectativas empresariales, la actividad económica, muestran que este año el crecimiento económico va a ser extremadamente bajo y sea una etapa de recesión”.

Diego Valadés, académico de la UNAM

Lo que hemos visto en estos 100 días, es que, al margen de coincidencias y discrepancias, se ha dado un claro proceso de recuperación de la confianza pública en el poder... y esa ya es de por sí sola una gran noticia”.