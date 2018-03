La tarde de este jueves, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter —los tres aspirantes a la presidencia que preliminarmente cumplieron con los requisitos que marca la ley para los independientes— anunciaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya les dio el aval para que se registren como candidatos; no obstante, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del árbitro electoral, dijo que aún no pueden llamarse candidatos sino hasta que termine la revisión de firmas y fiscalización.

“Nadie tiene asegurado el día de hoy su aparición en las boletas electorales, eso lo va a decidir el INE el 29 de marzo”, dijo Lorenzo Córdova a medios de comunicación durante el Evento Conmemorativo del día Internacional de la Mujer que tuvo lugar en el INE.

Córdova Vianello agregó que, al igual que para los partidos, la ley establece el periodo de solicitud registro de candidatos entre el 11 al 18 de marzo; pero no será sino gasta el 29 de marzo que el INE defina quienes sí y quienes no obtienen el aval para ir a las boletas.

El consejero presidente abundó que lo que se les notificó a los independientes fue que deben presentar su solicitud de registro, con toda la documentación correspondiente e incluir la plataforma electoral, pero eso no implica el pase a la boleta electoral.

“Eso no quiere decir que estemos ante la inminencia del registro. Es un requisito que se tiene que hacer para que una vez que el INE verifique, en el caso de los independientes no sólo los requisitos de ley para el cargo específico, sino también los requisitos de apoyos válidos, y una vez que se termine lo que tiene que ver con la fiscalización de sus ingresos y gastos, entonces estarían en la posibilidad de ser registrados, pero eso no ocurrirá sino hasta el día 29”, declaró.

Previamente, en sus cuentas de Twitter los tres aspirantes a la presidencia compartieron que el INE les daba aval para registrarse como candidatos a la Presidencia:

“Raza, el INE ya me notificó que puedo ir a registrarme como candidato INDEPENDIENTE, lo haremos el 18 de marzo. Gracias a todos los que firmaron por un México libre y Bronco. RT”, escribió el Bronco.

“El INE acaba de notificarme que puedo registrarme oficialmente como candidata a la Presidencia de la República. Lo haré este domingo 11 de marzo. Gracias a más de un millón de ciudadanos, estaré en la boleta”, publicó Margarita Zavala.

“Acabo de recibir la notificación oficial por parte del @inemexico de que puedo registrarme como candidato a la Presidencia de México. En los próximos días estaré gustoso de que me acompañen a este proceso. ¡Vamos por un México con Justicia! #MXindependiente”, compartió Ríos Piter.

