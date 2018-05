El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES), sumó esta mañana el apoyo del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.

En un mitin de campaña en Tlaquepaque, Jalisco, López Obrador dijo que Santiago Nieto ayudará en su plan de democracia, y aclaró que no pretende colocarlo de nuevo al frente de la Fepade, en caso de gane los comicios del 1 de julio.

Entrevistado luego de su acto de campaña, López Obrador aseveró que Santiago Nieto no le pidió nada a cambio de sumarse a su movimiento, y mencionó que lo podría ocupar como asesor en temas electorales, para que exista una verdadera democracia en el país, sin compra de votos.

“Se une al movimiento, se están uniendo muchos al movimiento todos los días, son bienvenidos todos, esto ayuda a que se definan los indecisos. No es que seamos excesivos, que se pida demasiado, pero si ganamos con 55% de los votos, vamos tener una ventaja muy holgada y esto nos va a dar mucha fortaleza para hacer los cambios. Que se gane con 30 puntos de ventaja. Por ejemplo, el ex fiscal tiene todo el conocimiento de Odebrecht y me importa que se haga cargo de la democracia y se castigue a los que compran votos”, aseveró.

“Santiago Nieto no va a ser fiscal; él no me está poniendo ninguna condición, vino aquí y me dijeron que si lo presentaba, y dije que con todo gusto y van a estar apareciendo otros ciudadanos. Vuelvo a agradecerle su apoyo a Belinda, espero que otros artistas, empresarios, militantes del PAN, del PRI de otros partidos se sigan uniendo”, comentó.

En otro tema, luego de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció que no hay posibilidad de un aumento al salario mínimo a partir de este mes, el candidato presidencial de Morena, PT y PES confió en que haya un pronunciamiento de la Coparmex en contra de esa decisión.

“Vamos a esperar que se pronuncie la Coparmex. Ojala la Coparmex se pronuncie sobre el salario mínimo”, comentó.

En otro tema, López Obrador lamentó el atentado por parte de la delincuencia que sufrió el ex fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.

“Muy lamentable lo de Guadalajara; esto demuestra que hay un problema grave de inseguridad y de violencia en el país. Es todo México, son 70 homicidios diarios y lo que tenemos que concluir es que la estrategia que han seguido, fracasó rotundamente”, afirmó.

En tanto, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó tener conocimiento de que empleados de una tienda departamental están siendo obligados para que el 1 de julio emitan su voto en favor del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

“Recibí información de que los dueños de la empresa Coppel están obligando a sus trabajadores a votar por Anaya y los están amenazando que es probable que pierdan el trabajo; que dejen a sus empleados decidir libre, el voto es libre”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador habla sobre establecer la democracia como forma de vida y una elección limpia, en mitin de este lunes en Tlaquepaque Jalisco. pic.twitter.com/kuPsvJvaMN — El Economista (@eleconomista) 22 de mayo de 2018

Finalmente, el tres veces candidato presidencial informó que mañana dará conocer el plan de gira que realizaría por el país después del 1 de julio, en caso de ganar la Presidencia de la República. Dijo a los representantes de los medios de comunicación que se preparen psicológicamente porque no parará en sus giras.

Andrés Manuel López Obrador afirma que México tiene peor democracia que Guatemala. #Elecciones2018 pic.twitter.com/wkurPt4ngD — El Economista (@eleconomista) 22 de mayo de 2018

“Mañana vamos a dar a conocer la gira de la fase, de la etapa en que voy a ser Presidente electo; no nos vamos a parar, vamos a hacer un recorrido desde julio hasta finales de noviembre, otra gira, en esa gira, tengo pensado, reunirme con los empresarios, con los dueños de comerciantes para tratar ese tema (la incorporación de los jóvenes al empleo).

Andrés Manuel López Obrador promete bajar el sueldo de la burocracia. Él dice que recibirá menos de la mitad de ingresos de Enrique Peña Nieto. #Elecciones2018 pic.twitter.com/S83Grtc5uc — El Economista (@eleconomista) 22 de mayo de 2018

Luego de este mitin, López Obrador se trasladó a Puerto Vallarta, Jalisco, donde tendrá otro mitin la tarde de este martes.

jmonroy@eleconomista.com.mx