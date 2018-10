El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que mañana lunes se reunirá con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, con quien dialogará acerca de los perfiles para el nombramiento del próximo titular de esa dependencia, a partir del 1 de diciembre.

Entrevistado a bordo de un avión comercial que lo llevó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde hoy concluirá la primera etapa de su gira del agradecimiento, López Obrador dijo no poder compartir si esta reunión que sostendrá mañana será para dar a conocer al General el nombramiento.

¿Mañana se reúne con el Secretario de la Defensa?

“¿Y cómo están informados? Son mirones profesionales. Pero de veras que me sorprende. Va a ser en la Secretaria de la Defensa pero es un acuerdo, vamos a decir privado, por eso les pido que me comprendan, no les voy a dar la hora. Vamos a platicar, luego yo les informo, pero es mal gusto que yo diga estas cosas, nada más porque ustedes me sorprenden, cuánta información”.

¿Quién lo acompañaría?

“Voy solo”.

¿No va Alfonso Durazo?

“Es probable”.

¿Sólo Sedena?

“Nada más voy con el secretario de la Defensa”.

¿El de Marina?

“También lo voy a ver”.

¿Podríamos esperar los nombramientos esta semana?

“Yo ya me comprometí que antes de que termine octubre vamos a dar a conocer quiénes van a ser los secretarios de Defensa y Marina”.

¿Esta reunión es para dárselos a conocer a ellos primero?

“No puedo darles detalles, pero es una plática, tenemos que mantener buenas relaciones en todo esto; implica realizar consultas, dicen que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, entonces, estamos en eso”, comentó.

