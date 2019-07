El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no intervino en la operación política en el Congreso de Baja California, cuyos diputados aprobaron aumentar de dos a cinco años el periodo de gestión de todavía gobernador electo de ese estado, Jaime Bonilla (Morena).

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador se deslindó de la polémica reforma que aprobó el Congreso de Baja California, y dijo que no hubo línea de la Presidencia de la República.

Incluso, ofreció no intervenir en los recursos de impugnación que se presenten ante el Tribunal Electoral de Baja California y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si hay una manipulación, van a resolver los del Tribunal Electoral, a ellos corresponde. Lo que sí puedo asegurarles, es que nosotros no intervenimos, no es como era antes: línea de la Presidencia, eso sí se los puedo asegurar. Nosotros no nos metemos en estos asuntos”, comentó el Primer Mandatario.