El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) dijo saber que hubo una reunión entre empresarios en Valle de Bravo, estado de México, para acordar la publicación de un desplegado en su contra.

En un mitin este domingo en Guadalupe, Nuevo León, López Obrador reiteró que no está en contra de los empresarios que hacen negocios lícitos en el país, y dijo que a sus adversarios que no se preocupen, porque en caso de ganar los comicios del 1 de julio, no va a pasar nada.

“Los vamos a tratar con sutileza, nada más que se va a acabar el bandidaje oficial, se va a acabar la robadera en México, eso es todo”, comentó.

“Aquí en Guadalupe quiero dejar muy claro que no estamos en contra de los empresarios de México; no estaos en contra de la IP; ayer lo dije y lo he repetido durante mucho tiempo, por años. Nadie puede decir, que en alguna ocasión, que yo he expresado estar en contra de los empresarios.

“Yo lo que desde hace muchos años he dicho, es que el problema de México es la corrupción, el tráfico de influencias, la asociación delictuosa entre políticos corruptos y traficantes de influencias.

“Y contra eso estamos, porque eso es lo que ha impedido que salga adelante nuestro país. Ahora el grupo que se cree dueño de México, están reuniéndose para ponernos en contra de los empresarios de México. Se reunieron hace unos días en Valle de Bravo los de mero arriba, asociados casi todos con Salinas de Gortari, y dieron la orden para que las organizaciones empresariales firmen un desplegado que va a salir posiblemente mañana, en contra de nosotros. Como dicen los jóvenes, no vamos a nosotros a pelearnos. Lo resumo diciendo: ¡safo! No va a haber pleito con los empresarios.

“Con los empresarios de México, muy buena relación vamos a tener siempre, y con todos amor y paz. Que se serenen los de mafia del poder, no va a suceder nada. Lo único que va a suceder es que los vamos a hacer a un lado sin testerearlos mucho, los vamos a tratar con sutileza, nada más que se va a acabar el bandidaje oficial, se va a acabar la robadera en México, eso es todo”, aseveró.

Luego, en entrevista, el abanderado presidencial, dijo que el desplegado seguramente aparecerá este lunes , y dijo que el capítulo de confrontación con los empresarios, está cerrado.

“Esa es la información que tengo. Se reunieron los de la cúpula en Valle de Bravo, y se dio la instrucción de recoger firmas para que varias organizaciones empresariales se expresen en contra de nosotros, en contra mía. Entonces, yo les digo a los abajo firmantes, y a todos los empresarios que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, no estamos en contra de los empresarios. Para los empresarios de México, mi reconocimiento. Amor y paz”, aseveró.

#Video López Obrador dice que los asociados de Salinas de Gortari se está reuniendo para poner a los empresarios en contra de él. #Elecciones2018 pic.twitter.com/56N4ek8Sws — El Economista (@eleconomista) 6 de mayo de 2018

