El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México reclamará ante Estados Unidos la propiedad de los recursos que el Chapo hizo por sus actividades de narcotráfico en nuestro país.

Afirmó que antes, Estados Unidos pedía la extradición de narcotraficantes mexicanos para asegurar y quedarse con sus recursos, pero destacó que será diferente, y cuando se cuenten con esos recursos, serán destinados a los pueblos más pobres de México.

“Lo que están planteando, que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal”, manifestó.

Además, el mandatario federal señaló que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio a los bienes confiscados al narcotraficante mexicano.

El morenista también comentó que le conmueve la sentencia de cadena perpetua que recibió en Estados Unidos el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que no hará “leña del árbol caído”.

En Palacio Nacional, el primer mandatario consideró que la sentencia debe ser un ejemplo de que actuar fuera de la ley, andar a “salto de mata” y dejarse llevar por los lujos, aleja de la familia. “Y cuando todas estas cosas que suceden, terminan en condenas como ésta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”, dijo.

Caso Zhenli Ye Gon

El mandatario mexicano anunció que abrió una investigación con el propósito de ubicar el destino de 205 millones de dólares que se le incautaron en el 2007 al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.

Expresó que encargó una investigación sobre el caso, porque de existir aún los recursos, pueden servir para repartirlos entre los más necesitados.

“Del inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque, imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo de ordenar esa investigación”.

En el momento de su detención, el empresario Zhenli Ye Gon aseguró que había sido obligado a resguardar 205 millones de dólares en su casa, debido a que fue amenazado por parte de un grupo de políticos, los cuales le habrían dicho: “Cooperas o cuello”. El empresario expresó a las autoridades que sus victimarios le dijeron que el dinero sería utilizado para una campaña presidencial.

Mediante su cuenta de Twitter, Felipe Calderón respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que “el dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero, afortunadamente, hay otros datos”.