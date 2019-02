Al subrayar que ya se atienden las demandas sociales, como la de los maestros con la cancelación de la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “no se puede ser rebelde sin causa”, y llamó a evitar caer en intransigencias.

Al encabezar la entrega de apoyos de Producción para el Bienestar, afirmó que ya se ha puesto de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para solucionar el conflicto magisterial, y refrendó que no usará la fuerza pública ni caerá en provocaciones.

Tras señalar que llegó a esta entidad sin guardaespaldas, el mandatario federal pidió a la población entender que el proceso de transformación llevará tiempo, pero ya se están atendiendo las necesidades del pueblo, “todo se va a atender, es mi compromiso, pero no será de la noche a la mañana”.

Ofreció disculpas por llegar retrasado a la presentación del programa y entrega de apoyos, pero recordó que ya no hay avión ni helicóptero.

Acompañado por el gobernador Silviano Aureoles, destacó la importancia de dar inicio a este programa en esta zona de la Tierra Caliente de Michoacán, donde al igual que en todo el país se apoyará a productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

"Ustedes creen que yo no sabía a dónde venía y que estaban caldeados los ánimos. Claro que sí, pero por eso vengo, si no me quedo en allá en Ciudad de México, en una reunion controlada para que nada más pasen los aplaudidores, venimos a hablar abiertamente, de frente y sin guardaespaldas”, expresó.

En el acto, donde agradeció la presencia de dirigentes espirituales, de agrupaciones evangélicas y del arzobispo de Michoacán, Carlos Garfias, aseguró que nunca más se dará la espalda a los jóvenes.

Sostuvo que la inseguridad y la violencia, entre otras cosas, se desataron porque se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, no le preocupó al gobierno la situación del pueblo y se abandonó a los jóvenes, y ahora se pagan las consecuencias pero ya no será así.

Subrayó además que no se hará uso de la fuerza para reprimir al pueblo, porque la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

Adelantó que visitará este municipio una especialista de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para hablar con productores, ya que tiempo atrás se hizo contrato para viviendas a afectados por la construcción de una presa y no se han terminado, además de que se atenderán todos los problemas.

Luego de que hizo una "consulta" entre los asistentes sobre qué quieren, reconciliación o pleito, advirtió que se debe declarar pleito a la corrupción, pues el problema de México no es la falta de presupuesto sino la corrupción de los de arriba, porque el pueblo de México es honesto y trabajador.

Pidió entender que se trata de un proceso de transformación que llevará algún tiempo, pero se atendrán todas las demandas, entre ellas las de los maestros, y ya empezó al proponer la cancelación de la reforma educativa, además de que se está poniendo de acuerdo con el gobernador para dar solución a los problemas de educación en Michoacán.

“Pero tambien le digo a maestros: espérenme, tengan un poco de paciencia, se va resolver el problema, todo se va a atender en el sexenio, es mi compromiso, pero no lo puedo hacer de la noche a la mañana”.

Tras comentar que sabe lo que es luchar por causas justas, apuntó que no se puede ser rebelde sin causa, por lo que "nada de intransigencias".

“No voy a caer en ninguna provocación, también les digo a esos que se las dan de radicales, si se analizan bien, son muy conservadores porque no quieren transformación, que casualidad que hubieron gobiernos durante años y nunca tuvieron problemas, y entramos nostros y ahora sí me salen muy radicales”.

Asimismo, López Obrador se comprometió a regresar a esta zona de Michoacán para dar seguimiento a todos los programas que se han puesto en marcha.