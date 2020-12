El incremento inflacionario, que aplica a los productos anualmente a partir del 1 de enero, se aplazaría para evitar abusos en los precios, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mi sugerencia a la Secretaría de Hacienda, hoy lo tratamos, es que para que no haya lo de siempre: el abuso; que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan, no es nada más (el monto correspondiente a) la inflación, como sería en este caso, sino el doble o el triple. Entonces, para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el día 1 de enero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto”.

El presidente aseguró que en el 2021 no aplicarán nuevos impuestos ni incrementos en el precio de la gasolina, conocidos como gasolinazos.

“Lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario. No hay aumento de impuestos, lo que habrá es un ajuste, de acuerdo con la inflación (…) ¿Qué es lo que se hace? Se agrega. Si la inflación es 3%, eso es lo que se debe de agregar en todo el año”, precisó.

Como no hay aumento de impuestos, detalló, no tiene por qué haber aumento de precios.

“Desde luego, nuestros adversarios, pues se quedaron en el almanaque. ¿Se acuerdan cómo era antes? ¿Los gasolinazos? Ellos quisieran que fuese así para decir: ‘¿Ya ven?, son iguales.’ Andan, de veras, muy nerviosos. No se serenan, no se tranquilizan, quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales, que somos lo mismo”.

“Pues no, no somos iguales. No somos lo mismo. Nosotros somos consecuentes. Si se dijo: no va a haber aumento en los impuestos, no hay aumento en los impuestos; se dijo: no va a haber gasolinazos, no hay gasolinazos. No van a aumentar los precios de los energéticos, como aquí se ve en términos reales. Es decir, nunca van a aumentar por encima de la inflación”.

López Obrador aseguró que durante su gobierno no han aumentado, sino disminuido, los precios de los energéticos.

“¿Y qué ha pasado en dos años en el caso de los energéticos? No sólo no han aumentado por encima de la inflación, han bajado, se han reducido".

“No es la demagogia del conservadurismo, que son muy hipócritas: dicen una cosa y hacen otra. Ese es todo el enojo y andan buscando cómo crear ambientes, ¿no?, de descontento hacia nosotros”, dijo López Obrador.

