El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió al PAN, PRI, gobierno federal y a los candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que no pongan en riesgo la estabilidad política, social y económica de México con sus confrontaciones.

“Yo pienso que se debe cuidar la estabilidad política del país, que la confrontación no debe producir inestabilidad, que se deben de serenar, están muy agresivos, están haciéndose daño y ojalá no pase a mayores, porque eso no le conviene al país”, dijo.

En conferencia de prensa en Tijuana, Baja California, donde se reunió con bases de Morena y con empresarios, dijo que “México no puede caer en una espiral de violencia política”.

López Obrador dijo preocuparle que los políticos desaten la violencia, y eso provoque desestabilidad económica, la fuga de capitales y la inestabilidad social.

El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social dijo que él no entrará en la confrontación de Anaya y Meade, y les pidió a ellos y sus partidos, “tenemos el derecho de decirles: cuiden la estabilidad política, la paz social, no desaten al tigre, no pueden actuar de manera irresponsable, no es para ganar votos”.

Criticó a Ricardo Anaya por presentarse como “paladín” de la honestidad y como “maestro limpio” y le pidió que revele cuántas veces se ha reunido con el presidente Enrique Peña Nieto, y a los acuerdos a los que ha llegado.

“Sería muy bueno que Anaya dijera cuántas veces se ha reunido con peña, qué ha tratado, cuál fue la última vez que llegó a un acuerdo con Peña, cuál fue el acuerdo que no se cumplió, por qué fue la ruptura, a qué se comprometió y ahora no está cumpliendo, por qué se salió del huacal”, aseveró.

López Obrador afirmó que “es muy preocupante lo que está ocurriendo”, pues dijo que la confrontación podría poner en riesgo la estabilidad económica del país.

“No es un pleito de niños, estos se llevan fuerte, hay constancia de eso. Entonces me preocupa por el país; no estamos ahora por apostarle a la inestabilidad, no está el horno para bollos. No es el modo de pelarse, aunque estemos en un proceso de campaña, no es que en la guerra y en la paz todo se vale.

“Está de por medio la estabilidad política. Imagínense si por la irresponsabilidad de estos grupos hay crisis financiera, nos están amenazando de que van a cobrar aranceles al acero al aluminio, se está declarando casi una guerra comercial que afecta a todo el mundo y a México”.

“Sí debe ser motivo de preocupación, y exigirles que se serenen, que se tranquilicen, que resuelvan sus diferencias con urbanidad, que no le hagan daño al país. No van a lograr nada con este pleito, pensando que van a remontar políticamente, electoralmente. Nosotros estamos muy arriba porque ya la gente decidió que se lleve a cabo una transformación del país”, añadió.

“No voy a perseguir a EPN”

El candidato de origen tabasqueño afirmó que no va a perseguir a nadie en caso de ganar el 1 de julio, en particular al presidente Enrique Peña Nieto. “No es mi fuerte la venganza, yo quiero que haya justicia y voy a acabar con la corrupción y con la impunidad, pero no voy a perseguir a nadie, no voy a utilizar el gobierno para ninguna persecución”.

Sin embargo, aclaró que si existen denuncias contra funcionarios, deberán seguir su curso ante el Poder Judicial, y no actuaría como los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón de meter a la cárcel a funcionarios para legitimarse, sentenció.

En otro tema, López Obrador dijo que está tratando de convencer a quienes no aceptan de que Morena postule al Senado al depuesto líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Visita la frontera

Luego, en un video grabado en la malla fronteriza de Tijuana, López Obrador dijo estar seguro de que su proyecto ganará las elecciones del 1 de julio, y llevará a cabo una relación de convencimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no construir un muro entre ambos países.

Dijo estar seguro de que podría convencer a Trump de no construir el muro, y de llevar a cabo una transformación de los consulados de México en Estados Unidos para defender a los migrantes.

López Obrador subir un video a sus redes sociales donde se le observó en la valla fronteriza de Tijuana, Baja California. Este martes, el candidato estará en Guadalajara, Jalisco.

