Al estilo mitin de campaña, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inició en Tepic, Nayarit, una gira de agradecimiento. En el parque “Concha Acústica”, donde se encontró con ciudadanos y simpatizantes, prometió construir dos universidades en ese estado; no desaparecer el programa Prospera; aumentar la pensión al doble para adultos mayores; becar a estudiantes de preparatoria, e iniciar un censo en todo el país para conocer las necesidades de las personas.

Obrador viajó esta mañana desde la Ciudad de México a Tepic en un vuelo comercial, y al llegar parque “Concha Acústica” insistió que como próximo Presidente de la República, no utilizará aviones particulares para trasladarse, y los 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial se integrarán a la Secretaria de la Defensa Nacional.

“Ya no va a haber guardia especial para los altos funcionarios públicos, sólo van a tener escolta los que tienen que ver con las funciones de seguridad. En mi caso, ya no voy a estar apoyado por el Estado Mayor Presidencial; los 8,000 elementos pasan a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Yo voy a estar apoyado por 20 profesionales, 10 hombres y 10 mujeres, que son los que van a formar parte de la Ayundantía de la Presidencia de la República, y me van a cuidar todos ustedes, todo el pueblo. Por eso tienen que haber mucha disposición para el orden. Nada de que me estén apachurrando. ¿Qué pasaba antes? Que no se podía saludar al Presidente. Estaba cercado, rodeado, no quiero que sea así, pero para eso tenemos que organizarnos, todos, y me van a cuidar todos.

“Así voy a seguir visitando todo el país, y no voy a trasladarme en helicópteros privados, se va a vender toda la flotilla de aviones del gobierno. Se va a vender el avión presidencial”, arengó en la plaza pública.

A la vista la Ayundantía

Para esta gira, López Obrador ya contó con el apoyo de resguardo de su Ayudantía. Encabezados por Daniel Asaf, su coordinador, los elementos de la Ayudantía acompañaron a Obrador desde el vuelo comercial, en sus traslados por la ciudad, así como en los actos públicos que sostendrá este domingo en Nayarit.

Felicita a diputados Morena por ley de salarios

Ante cientos de personas, López Obrador felicitó a los diputados de Morena que impusieron su mayoría para aprobar, el pasado 13 de septiembre, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario perciba un sueldo superior al Presidente de la República

“Por eso aprovecho para hacerle un reconocimiento a los legisladores (…) ¡Van muy bien! Nada de estar aprobando leyes contra el pueblo. Están demostrando que son verdadero representantes populares”, aseveró.

Y ante las críticas que recibió esa ley, el Presidente electo dijo: “piensan que no es justo; deben también pensar en que el campesino, el obrero: el salario mínimo es de 88 pesos que no alcanza para lo más indispensable. No puede haber pueblo rico con pueblo pobre”.

Aseveró que, así como se aprobó dicha ley, están en puerta en el Congreso otros proyectos que serán aprobados, como la ley de austeridad republicana y la reforma al artículo 108 de la Constitución para permitir que el Presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción.

“Vamos a cumplir con el compromiso de que no va a haber corrupción, se va a acabar la corrupción, me canso ganso. (…) Vamos a acabar con la corrupción y de esa manera vamos a tener presupuesto suficiente para cumplir todos los compromisos”, aseveró.

Hace compromisos

En el parque “Concha Acústica”, López Obrador dijo que, “quisiera que ya fuera el 1 de diciembre, pero tenemos que esperarnos”.

Informó que en cada visita que realice a los estados, como parte de su gira de agradecimiento que culminará en noviembre, presentará el plan de inversión y desarrollo para cada entidad.

En Nayarit, prometió construir dos universidades; una en Acaponeta y otra en Compostela. Aseveró que estudiantes nivel bachillerato de los 20 municipios de Nayarit tendrán una beca de 2,400 pesos mensuales. A los adultos mayores, prometió una pensión al doble de lo que reciben quienes habitan en la Ciudad de México.

A los jóvenes, Obrador les recordó que el 1 de enero iniciará su programa para emplear a muchachos que no estudien ni trabajen.

“Ya paso la temporada electoral, que ya no estamos en campaña, ahora tenemos que unirnos todos. Partido -como su nombre lo indica- es una parte, gobierno es todo. Nada de división, de pleitos, vamos a buscar la reconciliación nacional. La patria es primero”, dijo el Presidente electo.

El próximo mandatario de México afirmó que, “ya en unos días empieza” a levantarse un “censo para el Bienestar”, por todo Nayarit y el país, a fin de seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales de su gobierno. Prometió no desparece el programa Prospera, el cual dijo que sólo se transformará para que el apoyo llegue de manera directa.

Relación con Gobernadores, apegada a la Constitución

Luego de este evento público, López Obrador se trasladó al Palacio de Gobierno donde se reunirá con el gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García.

“Terminando con este acto, voy con el Gobernador. Independientemente las diferencias pasadas tenemos que actuar de manera unida por Nayarit y por México. Estaría yo cometiendo un grave error (si no me reúno con los Gobernadores) porque el estado es libre y se tiene que respetar a las autoridades”, aseveró.

Luego de esta reunión con el Gobernador, López Obrador se trasladará a Mazatlán, Sinaloa, donde a las 17:00 horas tendrá un segundo mitin al monumento “El Venadito” situado sobre calle Paseos Olas Altas.

[email protected]