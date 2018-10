Toluca, Estado de México.— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hará una convocatoria para incorporar 50,000 nuevos elementos al Ejército y la Policía Federal, a fin de que coadyuven, dijo, a serenar el país.

“Les adelanto de que vamos a convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina y a la Policia Federal a todas las corporaciones.

“Alrededor de 50,000 elementos más en el país, y voy hacer yo la convocatoria, para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, la Marina, la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país, también ofreciendo buenas condiciones laborales que tengan prestaciones, tengan seguridad social, es un plan”, dijo.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Obrador comentó que “la convocatoria es a partir del 1 de diciembre, el llamado para la participación, no me gusta la palabra reclutamiento. Es eso, vamos a fortalecer a las corporaciones. Los recursos van a salir de no permitir la corrupción y del plan de austeridad republicana”, dijo.

López Obrador reiteró que a finales de este mes dará a conocer a los ciudadanos el plan de seguridad que seguirá su gobierno a partir del 1 de diciembre.

Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a 50,000 nuevos elementos para las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/pyLHxnDAIU — El Economista (@eleconomista) 10 de octubre de 2018

Andrés Manuel López Obrador dijo que está en perfecto estado de salud y que “hay presidente electo para rato”. pic.twitter.com/VnsGgV9VZD — El Economista (@eleconomista) 10 de octubre de 2018

