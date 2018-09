El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en la próxima administración federal se emprenderán los cambios necesarios para atender las demandas de justicia de las víctimas de la violencia y delitos en todo el país.

En el Segundo Diálogo por La Paz, la Verdad y la Justicia, afirmó que “la mayoría de los mexicanos decidió buscar un cambio verdadero, una transformación y eso es lo que nos tiene aquí, vamos, entre todos, a sacar a nuestro querido México de esta profunda crisis... Les aseguro que van a haber cambios, que no va a ser lo mismo".

En ese sentido indicó que el diálogo se mantendrá durante la próxima administración federal y será la Secretaría de Gobernación la encargada de escuchar y cumplir con las demandas justas, "la Secretaría de Gobernación va a estar exclusivamente para que haya justicia".

Ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que al llegar a la Presidencia de la República pedirá perdón a las víctimas de la violencia y se comprometerá a la justicia "en todo lo que humanamente esté de su parte".

"Olvido no, perdón sí, este es mi planteamiento. Respeto a los que dicen no al perdón ni al olvido, los entiendo, los comprendo, yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo", explicó el presidente electo, quien reiteró que "el gobierno va a ser del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

Los familiares, quienes escuchaban atentos su discurso, aprovechaban algunos momentos para pedir justicia, mientras el presidente electo refrendó que no le fallará al pueblo y cumplirá sus compromisos porque no tiene ningún compromiso con grupos de interés.

Indicó que cambiará la política económica y el presupuesto llegará a todos para atender las causas que generaron la violencia, además de que los jóvenes tendrán derecho al trabajo, los estudiantes la oportunidad de ingresas a la escuela y se les apoyará para que no sean presa fácil de la delincuencia.

Añadió que la Secretaría de Gobernación, que estará a cargo de Olga Sánchez Cordero, atenderá las demandas y estará exclusivamente para garantizar que haya justicia para las víctimas; mientras que el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, atenderá las peticiones ciudadanas en la materia.

Tras garantizar que en su gobierno el dialogo será permanente y por ello continuará con los recorridos por todo el país, López Obrador expresó: "no soy igual que los políticos corruptos, no me confundan, siempre voy a estar recorriendo los pueblos y vamos a estar comunicándonos”.

Sin embargo, pidió a la población y a organizaciones civiles que ayuden a que haya unidad en el país, organización nacional y a acabar con la polarización.

Asimismo, se comprometió a permitir la entrada al país a organismos internacionales para la verdad y la justicia, “queremos que todo sea transparente, por eso no tenemos por qué cerrarnos, todas las organizaciones de derechos humanos pueden entrar al país, son bienvenidas”.

Añadió que no será "tapadera" de nadie, de ningún funcionario cercano, amigo, familiar o compañero, por lo que en caso de alguna irregularidad serán sancionados pues el objetivo es terminar con la impunidad.