Lagos de Moreno, Jalisco. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que la noche del 1 de julio no se adelantará al INE y esperará a los resultados que señalen quién es el ganador. Sin embargo, dijo estar seguro de que lo suyo es “un triunfo anunciado”.

Entrevistado en la plaza mayor de este municipio, López Obrador afirmó que le da un voto de confianza al INE y al presidente Enrique Peña, en que no promoverán un fraude electoral y garantizarán la transición ordenada y pacífica del nuevo gobierno que resulte electo.

“Están entendiendo que ya no se puede actuar de manera antidemocrática y ni modo que no le dé uno el beneficio de la duda. Yo lo que quiero es que haya democracia en México. Nosotros estamos a favor de que se respeten los votos, la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral y que de esta manera haya una transición pacífica, sin sobresalto, sin lucha poselectoral”, dijo.

Aseveró que el presidente Peña Nieto hizo el compromiso de no intervenir en el proceso y, aunque en marzo hizo un pronunciamiento electoral, no lo ha vuelto a hacer.

“Si hay ese compromiso del presidente del INE y hay el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de respetar los votos de los ciudadanos y que las elecciones van a ser limpias y libres, yo lo celebro y por adelantado”, refirió .

“De modo que yo creo que se sostiene el compromiso que hizo (Peña Nieto) para que él nos entregue, si así lo decide el pueblo de México, la banda presidencial”, explicó.

¿Es un voto de confianza?, se le preguntó.

“Sí, es un voto de confianza, porque se trata de algo muy importante que se respete la voluntad de los ciudadanos, el voto de los mexicanos”, respondió.

“Yo les diría que hay visos, hay indicios de que va a ser una transición ordenada, un cambio ordenado , que va a transformar a México, es un cambio pacífico, legal, ordenado, pero al mismo tiempo, profundo, porque vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de privilegios”, dijo.

—¿No se declarará ganador inmediatamente?

“No. Yo voy a esperar. Porque ahora con este compromiso del INE, él va a salir a dar conocer los resultados y nos van a favorecer, estoy seguro de eso”, expresó.

En su mitin, el candidato reiteró que en caso de ganar las elecciones abrogará la reforma educativa, que eliminará las pensiones a expresidentes de la República, combatirá la corrupción, becas de 2,300 pesos para jóvenes que estudien y sean becarios en talleres de oficio y, en materia de seguridad, escuchará a todos quienes tengan ideas y propuestas.

El sábado, en un mitin en San Francisco del Rincón, Guanajuato, de donde es originario Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el exmandatario está nervioso porque ganará las elecciones y le quitará su pensión de 5 millones de pesos mensuales.