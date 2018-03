El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, ofreció al gobierno federal y a los empresarios llegar a un “acuerdo de entendimiento” sobre la viabilidad de construir dos pistas aéreas en Santa Lucia, o bien, continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Mediante un video en sus redes sociales, el abanderado presidencial dijo que no es su interés fomentar la incertidumbre entre los inversionistas del NAICM, y pidió al Consejo Coordinador Empresarial instalar a la brevedad la mesa de trabajo que acordaron el pasado viernes.

“Yo espero de manera paciente que se cumpla el compromiso que hizo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinación Empresarial, para que se forme una comisión tripartita del gobierno actual, de nosotros, y del Consejo Coordinador Empresarial para revisar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, que se conozcan los contratos, se transparenten, y se analice la viabilidad de esta obra que se estima costaría alrededor de 300,000 millones de pesos.

“Estamos hablando de una inversión cuantiosa, y no queremos que se convierta en un elefante blanco, no queremos mucho menos que sea una especie de Fobaproa, de acuerdo con las proyecciones plantean que se termine en el 2024, ósea que a nosotros nos tocaría nada más construirlo o pagarlo, y queremos saber de qué se trata. No es para generar incertidumbre, es para evitar que haya corrupción”, comentó.

López Obrador dijo saber que empresarios como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon e Hipólito Gerad, ex cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, son inversionistas del nuevo aeropuerto, y consideró que ninguno de esos empresarios podrían estar en contra de que se revisen los contratos para evitar actos de corrupción.

“Yo creo que ellos, y otros que están recibiendo estos contratos, no se opondrían a que haya una revisión, que haya transparencia, esto es por el bien de todos, y sobre todo por el bien de nuestra nación, que es mucha la crisis económica, la crisis de bienestar social como para no revisar estos temas.

“Es insensato decir, ya está todo acordado, ya se aprobó de conformidad con la ley, no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene.

“Creo que a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros, y sobre todo a los ciudadanos nos conviene que haya transparencia, haya honestidad en la construcción de esta obra, y que además podamos entre todos decidir si eso es lo más conveniente, si hay que gastar esos 300,000 millones de pesos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, o si procede lo que nosotros estamos proponiendo, de crear dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucia, y con eso resolver el problema, y con eso ahorrarnos más de 200,000 millones de pesos.

“Pero por eso el diálogo, por eso la revisión de los contratos, por eso llegar a un acuerdo de entendimiento, lo podemos lograr porque no hay -creo yo- nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación”, afirmó.

