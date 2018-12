El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una decisión “equivocada” y “antidemocrática” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la validación como Gobernadora electa de Puebla de la panista Martha Erika Alonso. Sin embargo, el Primer Mandatario dijo que acatará el fallo.

Entrevistado en el aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa, Tabasco, López Obrador dijo que acatará la resolución del Tribunal, aun cuando no está de acuerdo.

“Creo que fue una decisión equivocada, diría antidemocrática, pero se tiene que acatar, porque ya hay Estado de derecho, que no había, era estado de chueco. Hay que acatar la decisión del Tribunal, aunque no dejo de expresar mi inconformidad como ciudadano porque no fue una elección limpia ni libre.

“Sin embargo, sostengo que hay que respetar el fallo del Tribunal porque es la autoridad y teneos que actuar con institucionalizad, demostrar que somos respetuosos del Estado de derecho aunque estos Magistrados vienen del antiguo régimen, pero todo esto va a ir cambiando”, aseveró.

El Presidente dijo que su gobierno no tomará represalias contra el futuro gobierno de la panista Martha Erika Alonso, “porque la mayoría de los poblanos votaron por un cambio verdadero, además de que la gente no tiene la culpa de los fraudes electorales”.

Finalizó diciendo que “vamos a seguir adelante hasta que exista una auténtica democracia”.

